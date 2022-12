SOCIETÀ SPN * AUTOSTRADA A3 (NAPOLI – POMPEI – SALERNO): « LA TARIFFA NON SUBIRÀ VARIAZIONI PER I VEICOLI DI CLASSE A (AUTO E MOTO), IN POSSESSO DI APPARATO TELEPASS »

13.23 - sabato 31 dicembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

In allegato il comunicato stampa relativo all’applicazione, sulla nostra tratta di competenza (A3 Napoli Pompei Salerno), degli incrementi tariffari introdotti dal Decreto Interministeriale n° 431 del 30/12/2022.

Si sottolinea che la tariffa non subirà variazioni per i veicoli di classe A (auto e moto) e di conseguenza rimarrà invariata la modulazione tariffaria valevole per detti veicoli in possesso di apparato Telepass, sistema che consente di verificare la chilometrica percorsa.

///

Adeguamento Tariffario 2023. La società SPN – Concessionaria dell’autostrada A3 Napoli Pompei Salerno – comunica che, in base a quanto stabilito dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 431 del 30 dicembre 2022, l’adeguamento tariffario di competenza, fermo dal 2018, dal 1° gennaio 2023 sarà pari al 2,78%.

Di seguito le tariffe in vigore dal 1° gennaio 2023:

La Società SPN, inoltre, rende noto che non vi saranno modifiche relative alla Tariffa Differenziata applicata sulla tratta di competenza. Si ricorda che la modulazione tariffaria (Tariffa Differenziata) è attiva per i soli veicoli di classe A (auto e moto) in possesso di apparato Telepass e tiene conto della percorrenza effettuata secondo quanto indicato nella seguente tabella.

Per ulteriori dettagli consultare il sito: www.salernopompeinapolispa.it