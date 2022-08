RETE 4 – “ ZONA BIANCA “ * 28/8: « INTERVISTA A GIUSEPPE CONTE E ANDREA CRISANTI, TRA I TEMI DELLA PUNTATA IL CARO BOLLETTE / REDDITO DI CITTADINANZA / MEDICI NO-VAX IN POLITICA »

14.04 - sabato 27 agosto 2022

Domani sera, domenica 28 agosto, “Zona Bianca” riprende la sua programmazione abituale tornando in onda la domenica sera in prima serata su Retequattro. Nel nuovo appuntamento, Giuseppe Brindisi intervisterà sulla stretta attualità politica il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte e Andrea Crisanti, candidato capolista per il Pd nella circoscrizione Europa.

Tema principale della serata sarà il caro bollette, divenute ormai emergenza sociale; spazio inoltre al reddito di cittadinanza con inchieste esclusive e a un approfondimento sui medici no-vax con Andrea Stramezzi, ospite della trasmissione e candidato con Italexit. Infine, un focus sul festival del sesso a Bergamo, organizzato in coincidenza con la festa del patrono della città.