SINDACATI POLIZIA LISIPO E PNFD * GENERALE VANNACCI: DE LIETO E PICARDI, « HA ESPRESSO IL PROPRIO PENSIERO, GARANTITO DALLA COSTITUZIONE »

Il generale Roberto Vannacci è stato sollevato dal comando e rimosso da capo dell’istituto geografico militare di Firenze, (come attuato dal competente organo) a seguito della pubblicazione del suo libro intitolato: “Mondo al contrario”. Al riguardo il generale ha precisato di aver espresso il suo pensiero e nella circostanza ha evidenziato giustamente che chi indossa una divisa ricopre un ruolo istituzionale però la libertà di parola è garantita dalla Costituzione. Le scriventi Organizzazioni Sindacali LI.SI.PO. E PNFD manifestano la propria solidarietà e vicinanza al generale Roberto Vannacci che nella circostanza di cui trattasi ha solo espresso il proprio pensiero, certo discutibile ma a nostro avviso – hanno proseguito i leader del LI.SI.PO. e PNFD – e nel caso di specie, si poteva infliggere anche una sanzione disciplinare lieve.

L’episodio di cui trattasi ci fa ricordare gli anni in cui la Polizia di Stato era denominata Guardie di Pubblica Sicurezza ad ordinamento militare. A quei tempi era tutto più difficile e prima di esprimere il proprio pensiero l’interessato doveva riflettere a lungo onde evitare procedimenti disciplinari che le più delle volte conteneva anche il trasferimento ad altra sede distante svariate centinaia di KM, ma questi erano altri tempi… In considerazione di quanto sopra esposto, i segretari generali nazionali Antonio de Lieto e Franco Picardi auspicano che il generale Roberto Vannacci venga riassegnato nell’incarico ricoperto precedentemente tenuto conto che ha solo espresso il proprio pensiero, tra l’altro garantito dalla Costituzione. Giova inoltre evidenziare – hanno concluso i segretari del LI.SI.PO. e PNFD – che anche un politico abbastanza noto, in più circostante durante alcune trasmissioni televisive su reti nazionali, ha espresso il proprio pensiero uguale a quello espresso dal generale Vannacci dichiarandosi inoltre contro l’adozione di bambini a coppie formate da soli uomini.