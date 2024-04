SET DISTRIBUZIONE: * BILANCIO: « 2023 ANNO RECORD, PER INVESTIMENTI E NUOVE CONNESSIONI »

15.28 - mercoledì 24 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nel corso dell’anno SET ha attivato quasi 5.700 impianti fotovoltaici, in crescita del 161% rispetto al 2022: in Trentino quasi l’8% degli utenti è dotato di un impianto fotovoltaico.

L’Assemblea dei Soci di SET Distribuzione ha approvato oggi il bilancio relativo all’esercizio 2023. In un anno ricco di nuove sfide gli investimenti sulle reti per la transizione energetica hanno superato i 52 milioni.

Valore della produzione a 151,0 milioni di euro (125,5 milioni di euro nel 2022, +20,25%);

Margine operativo lordo (EbitDa) a 44,1 milioni di euro (42,4 milioni di euro nel 2022, +4,07%);

Risultato operativo (Ebit) a 21,1 milioni di euro (20,6 milioni di euro nel 2022, +2,49%);

Risultato netto a 13 milioni di euro (11,5 milioni di euro nel 2022, +13,30%);

Indebitamento netto a 79 milioni di euro (77 milioni di euro nel 2022, +2,47 %);

Dividendo proposto pari a 0,06 euro per azione (0,06 euro nel 2022).

L’Assemblea dei Soci di SET Distribuzione ha approvato oggi i risultati d’esercizio al 31 dicembre 2023. Il bilancio presenta risultati molto positivi. La situazione finanziaria si conferma solida e adeguata a supportare l’andamento futuro delle attività industriali.

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023: principali dati economico-finanziari (milioni di euro)

Il 2023 è stato caratterizzato dalla sostanziale conferma degli scenari previsti nel piano strategico, con la crescita dell’elettrificazione dei consumi finali e un aumento delle attività richieste da cittadini e aziende per nuove connessioni, incrementi di potenza e per attività collegate agli interventi di rinnovo edilizio. In particolare, durante l’anno si è registrato un nuovo record storico di quasi 5.700 attivazioni di nuovi impianti fotovoltaici, in crescita del 161% rispetto al 2022 e del 360% rispetto al 2021. Anche grazie all’aumento degli impianti connessi alla rete a media tensione, è cresciuta la potenza fotovoltaica complessivamente connessa alle reti di SET fino a 251 MW, sufficienti per produrre l’energia necessaria ad alimentare 125.000 famiglie. Questo significa che in Trentino, quasi l’8% degli utenti è dotato di un impianto fotovoltaico.

“SET – ha dichiarato Francesco Faccioli, amministratore delegato della società – sta lavorando per interpretare il ruolo richiesto al distributore elettrico del futuro: dovremo essere sempre più un abilitatore della transizione energetica per le comunità che serviamo. Voglio esprimere un ringraziamento a tutto il personale SET ed alle imprese che lavorano con noi per garantire la qualità del servizio e la realizzazione degli investimenti. Coerentemente con le linee guida del piano strategico, abbiamo incrementato gli investimenti, che quest’anno hanno raggiunto il massimo storico con 52,3 milioni di euro, pari a circa 152 euro per cliente.” L’ aumento degli investimenti è servito a rinnovare gli impianti ed incrementare le tecnologie per l’esercizio ottimale della rete, anche sfruttando tutti gli elementi di flessibilità disponibili. Inoltre, è proseguita l’importante attività di sostituzione massiva dei contatori elettronici, che ha raggiunto 155.000 utenze nel corso del 2023, anticipando i target previsti nel piano approvato dall’Autorità di regolamentazione.

Dal punto di vista operativo, SET Distribuzione nel corso del 2023 ha distribuito 2,6 miliardi di kWh di energia elettrica (2,6 miliardi nel 2022) lungo la rete di distribuzione elettrica che si estende oggi per 12.809 Km (12.620 Km nel 2022).

Nell’anno sono stati anche allocati significativi investimenti per potenziare le attività formative e di addestramento operativo, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo professionale continuo del personale. Questa decisione riflette l’impegno dell’azienda nel garantire che i dipendenti acquisiscano e mantengano le competenze necessarie per affrontare le sfide del presente e del futuro.

SET ha intensificato le iniziative per ridurre l’impatto sull’ambiente delle sue attività operative, adottando strategie come il ripristino del bosco tramite l’interramento delle linee elettriche aeree, la riduzione progressiva dei trasformatori su palo e l’utilizzo di tecnologie e prodotti a basso impatto ambientale come gli interruttori privi di gas climalterante o l’utilizzo di olio di origine vegetale all’interno dei trasformatori.

“Nel corso dell’anno – ha aggiunto Silvia Arlanch, presidente di SET – sono state completate operazioni straordinarie che hanno consolidato alcune situazioni e ampliato il perimetro servito dalla Società; in particolare, seguendo gli obiettivi del Piano provinciale sulla distribuzione elettrica, è stata perfezionata l’acquisizione patrimoniale delle reti elettriche nei Comuni di Palù del Fersina e di Predazzo, entrambe già gestite da alcuni anni e l’acquisizione della rete elettrica nel Comune di Cavalese, permettendo significative sinergie con la rete SET in valle di Fiemme”.

SET Distribuzione conferma anche per il 2023 il suo status di azienda d’eccellenza nel settore della distribuzione elettrica a livello nazionale, come attestato dai premi ottenuti dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) per la qualità, la continuità del servizio e la riduzione delle perdite di rete, riconoscimenti che la Società ha ricevuto costantemente dal 2005.

Dividendi

L’Assemblea dei Soci ha approvato la distribuzione dei dividendi, per un valore di 0,06 per ogni azione, che ammontano complessivamente a 7,3 milioni di euro.