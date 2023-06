PRESIDENZA – CONSIGLIO PAT * COMMISSIONE INDAGINE PROGETTO “LIFE URSUS“: KASWALDER, « L’ATTIVAZIONE A RIDOSSO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE NON PORTEREBBE RISULTATO »

15.25 - venerdì 30 giugno 2023

Credo sia opportuno tornare con una precisazione sul tema che il Comitato Insieme per Andrea Papi ha voluto sottoporre al Consiglio provinciale, ossia quello dell’istituzione di una Commissione consiliare d’indagine sul progetto Life Ursus e sull’applicazione del Pacobace in Trentino. Quanto i capigruppo hanno condiviso ieri, su mia sollecitazione, discende da un dato di realtà e di correttezza: mancano meno di quattro mesi alle elezioni provinciali e la fine della XVI legislatura comporterebbe per regolamento la chiusura di eventuali organismi come quello auspicato da Pierantonio Cristoforetti, presidente del comitato.

Condivido le motivazioni e l’intento espresso dalla sua lettera e passerò senz’altro la sollecitazione al presidente del Consiglio provinciale che seguirà al voto del 22 ottobre. Credo però che occorra non prendere in giro nessuno con un’attivazione in piena estate e a ridosso della campagna elettorale, sapendo che la commissione d’indagine sulla gestione dei grandi carnivori avrebbe fiato cortissimo e non potrebbe portare alcun risultato tangibile, non essendo più di fatto operativa l’assemblea legislativa.

*

Walter Kaswalder

Il presidente del Consiglio provinciale di Trento