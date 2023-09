SEN. TESTOR (LEGA) * VIOLENZA DONNE: « OGGI GIORNATA STORICA NEL CONTRASTO AI FEMMINICIDI, ENTRA IN VIGORE IL CODICE ROSSO RAFFORZATO »

20.22 - sabato 30 settembre 2023

Violenza donne: Testor (Lega), giornata storica contrasto femminicidi. “Oggi è davvero una giornata storica nel contrasto a femminicidi e violenza di genere: entra in vigore il Codice Rosso rafforzato. Ci abbiamo creduto, lavorato con determinazione e ora l’obiettivo è sempre più vicino: basta soprusi e vite spezzate per mano di uomini che non accettano la fine di una relazione. Da donna prima e da rappresentante delle istituzioni poi, ringrazio la Lega, la senatrice Giulia Bongiorno e il nostro segretario Matteo Salvini per credere in questa battaglia di giustizia”.

Così la senatrice Elena Testor, capogruppo della Lega in commissione di inchiesta sul femminicidio.