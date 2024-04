12.45 - giovedì 4 aprile 2024

È in programma l’inaugurazione della mostra “La via del Brennero -Il viaggio dalla Mitteleuropa al Mediterraneo“ curata dalla Fondazione Museo storico del Trentino in collaborazione con Autostrada del Brennero Spa.

Appuntamento giovedì 11 aprile 2024 alle ore 17.30 a Le Gallerie, nella piazza di Piedicastello a Trento.

*

Fondazione Museo storico del Trentino