OLIVI (PD) * LAVORATORI SCHALFER E WARIS: « MI IMPEGNO PER SOLLECITARE LA GIUNTA PAT A TROVARE SOLUZIONI RAPIDE »

Dopo l’odierno incontro con i lavoratori delle ditte Schalfer e Waris della Valle del Chiese e davanti alla legittima e condivisibile protesta, il consigliere Alessandro Olivi a nome per conto del Gruppo consiliare del Partito Democratico del Trentino esprime anzitutto la propria piena solidarietà alla lotta dei lavoratori e delle loro famiglie, comprendendo la gravità della fase che essi versano ed assicura il proprio impegno per sollecitare la Giunta provinciale a trovare soluzioni rapide.

“Ci sono gli strumenti, anche eccezionali, per pensare alle persone e per tentare di dare risposte alla loro situazione di fatica e sofferenza – ha commentato Olivi – e c’è un infrastruttura produttiva pubblica, che rappresenta un asset per quel territorio e che va rimessa a disposizione di quel territorio affinché possa restituire occasioni di sviluppo”.

Nel contempo, il Gruppo del Partito Democratico ribadisce una ferma condanna per i comportamenti irresponsabili messi in atto dalle proprietà e nei riguardi di tutta quella pseudoimprenditoria che non coltiva sogni di sviluppo, ma prova solo a sfruttare ogni utile occasione per arricchirsi sulle spalle dei lavoratori e delle loro famiglie.

*

Il Gruppo consiliare del Partito Democratico del Trentino