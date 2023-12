SEN. TESTOR (LEGA) * DL ANTICIPI: « OK EMENDAMENTO A MIA PRIMA FIRMA, PER SOSTENERE L’AGRICOLTURA DI MONTAGNA »

10.52 - venerdì 1 dicembre 2023

Dl Anticipi, Testor (Lega): ok emendamento per sostenere agricoltura di montagna. Via libera in commissione Bilancio all’emendamento a mia prima firma presentato al dl Anticipi per sostenere l’agricoltura di montagna. La norma prevede una semplificazione burocratica per i lavoratori agricoli e gli allevatori beneficiari di agevolazioni fiscali destinate a chi ha terreni in affitto o comodato d’uso in zone di montagna o svantaggiate (particelle sotto i 5000 metri quadrati): la documentazione comprovante la conduzione, da allegare alla richiesta, potrà essere costituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall’affittuario o dal comodatario, per comprovare l’esclusiva disponibilità del terreno sul quale dovranno essere eseguite le lavorazioni. Resta fermo l’obbligo di registrazione del contratto di affitto o comodato, ove previsto. Con questa misura la Lega intende assicurare la sopravvivenza delle coltivazioni in superfici da prato e da pascolo, importanti per l’economia e il paesaggio dei territori montani, scongiurando il pericolo dell’abbandono”.

Così in una nota la senatrice trentina della Lega Elena Testor, segretario in commissione Bilancio e Programmazione Economica.