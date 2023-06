SEN. TESTOR (LEGA) * BRENNERO: « GRAZIE A SALVINI TUTELATI I LAVORATORI ITALIANI, ANCHE IN UE »

15.11 - giovedì 1 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Il corridoio del Brennero, con il vicepremier Matteo Salvini, arriva oggi nel tavolo del Consiglio Trasporti in corso in Lussemburgo. L’autostrada del Brennero è un collegamento strategico che coinvolge non solo l’Italia, ma tutta Europa. Grazie a Salvini, arriva il sostegno degli altri Paesi Ue contro i divieti unilaterali dell’Austria per un nodo infrastrutturale così importante. Ancora una volta, il ministro dimostra con i fatti concretezza, attenzione ai territori e tutela dei lavoratori italiani”.

Così in una nota la senatrice trentina della Lega Elena Testor.