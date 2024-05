SEN. DE CARLO (FDI) * “PROSECCO CONTRO PROSEK“: «DEFINITIVA VITTORIA DELLE BOLLICINE VENETE, GRAZIE A MINISTERO E CONSORZI»

13.43 - martedì 14 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Si chiude il caso “Prosecco contro Prosek”, con la definitiva vittoria delle bollicine venete: con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo sulle indicazioni geografiche si mette la parola fine ad un lungo scontro.

Chiaramente soddisfatto per il risultato il senatore Luca De Carlo, Presidente della IX Commissione Senato – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare: “Registriamo un altro grande risultato a livello europeo dell’Italia. La lotta per la difesa dei nostri prodotti nazionali è sempre stata una delle priorità del Governo Meloni, e questa vittoria è il frutto del grande lavoro svolto in questi anni dal Ministero dell’Agricoltura e dai consorzi di tutela. Grazie all’Italia, al Presidente Meloni e al Ministro Lollobrigida da oggi in Europa non ci sarà più spazio per denominazioni evocativi o per prodotti che vogliono richiamare – solo nel nome e non certo nella qualità – le eccellenze italiane”.