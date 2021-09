SEN. DE BERTOLDI (FDI) * BANKITALIA: « NO IMMEDIATA ATTUAZIONE DI BASILEA TRE, IL GOVERNO GARANTISCA LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE ANCHE ATTRAVERSO LA LEVA FISCALE »

Bankitalia. de Bertoldi (FdI): no immediata attuazione Basilea 3. Governo garantisca liquidità imprese anche attraverso leva fiscale.

“Nutro preoccupazione e perplessità sulla decisione presa lo scorso 7 settembre da Bankitalia e da altre 24 Banche centrali di richiedere subito un’attuazione globalizzante di Basilea tre. È un chiaro giro di vite verso il credito bancario alle nostre imprese, una stretta creditizia, che, soprattutto in un periodo di crisi pandemica, potrebbe frenare le possibilità di ripresa della nostra economia, ed in particolare di quei territori nazionali periferici che già soffrono per l’assenza di un efficace sistema bancario”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi, segretario della Commissione Finanze e Tesoro e capogruppo nella Commissione d’Inchiesta sul fenomeno bancario e finanziario.

“Su questo tema presenterò un’interrogazione al ministro dell’Economia, Daniele Franco per chiedere al governo di prendere le adeguate contromisure per garantire la tenuta del sistema economico. Alla luce anche di questa ulteriore problematica ritengo, quindi, che si debba agire senza esitazione con la realizzazione di percorsi agevolati per tutti coloro che vorranno canalizzare l’ingente liquidità bancaria verso le nostre imprese ed in particolare le PMI. Ribadisco, perciò, la proposta di Fratelli d’Italia per agevolare il finanziamento e la capitalizzazione delle PMI, soprattutto nei settori alternativi e della green economy, ricorrendo pure all’utilizzo della leva fiscale che dovrà essere sempre più essere premiale per coloro che investono, piuttosto che per chi ‘parcheggia’ il denaro. Mi auguro che la tanto proclamata delega fiscale voglia partire da questi assunti”, conclude il senatore de Bertoldi.