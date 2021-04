RAI 1 – “ IL PARADISO DELLE SIGNORE “ * EP 126 PUNTATA DEL 12 APRILE 2021, « DOPO LA TELEFONATA DI BEATRICE, MARTA SI METTE IN VIAGGIO PER MILANO » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

Il paradiso delle signore. St 5 Ep 126 – Episodio 126. Dopo la telefonata di Beatrice, Marta si mette in viaggio per Milano. Cosimo continua a leggere in modo ossessivo la lettera del padre, in particolare laddove viene citato Umberto Guarnieri e si chiede che cosa avesse scoperto su di lui. Persino Federico non riesce a calmarlo. Al Paradiso si festeggia Rocco vincitore della gara di ciclismo, le Veneri invitano Nino al cinema nel tentativo di avvicinarlo a Dora, mentre rispuntano fuori gli abiti sottratti da Giuseppe, ma con dei difetti che prima non presentavano.

