LEONARDI (FORZA ITALIA) * VIABILITÀ: « URGENTE REALIZZARE UNA ROTATORIA A DERMULO, SISTEMARE LA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL BIVIO DI TASSULLO E CLES »

Come è noto, l’Alta Val di Non presenta un sistema viario piuttosto modesto, dove sussistono delle criticità, causa, o quantomeno concausa, dei quotidiani incolonnamenti e rallentamenti del traffico locale.

Come rimarcato da più voci negli anni, e non ultimo dal consigliere provinciale di Forza Italia Giorgio Leonardi, tra i problemi irrisolti restano, in primo luogo, l’urgente necessità di realizzare una rotatoria a Dermulo e la sistemazione della strada di collegamento tra il bivio di Tassullo e Cles, in quanto, allo stato attuale, tale tratto non è idoneo al passaggio di due mezzi pesanti in contemporanea e sarebbe risolutivo in termini di snellimento del traffico anche per coloro che sono diretti in Val di Sole.

Con tali finalità è stata approvata ieri all’unanimità dal Consiglio della Provincia di Trento la mozione a firma del consigliere Leonardi, con la quale per l’appunto s’impegna la Giunta a migliorare il sistema generale infrastrutturale dell’Alta Val di Non, approfondendo le possibili soluzioni progettuali, dando priorità all’intersezione di Dermulo e alla sistemazione del tratto di strada di collegamento tra il bivio di Tassullo e Cles, per consentire un miglioramento della regolarità di marcia.

Trattasi di interventi significativi che di certo porterebbero a un immediato snellimento del traffico in valle con tutti i benefici che ne conseguirebbero anche per l’economia locale.

Leonardi ha infatti sottolineato che dalla viabilità passa anche la vivibilità della zona ed è altrettanto evidente che la stessa imprenditoria locale ha motivo di svilupparsi solo in presenza di una viabilità funzionale.