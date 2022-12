CENTROSANTACHIARA.IT * SPETTACOLI: « NATALE A TEATRO CON DAVID LARIBLE, “IL CLOWN DEI CLOWN”, AL SOCIALE DI TRENTO (24 -26/12) »

14.52 - mercoledì 21 dicembre 2022

Natale a teatro con David Larible, Il clown dei clown. Definito come “il più grande clown classico del nostro tempo”, l’italianissimo artista di fama mondiale sarà al Teatro Sociale di Trento per tre giorni con il suo one man show teatrale. Sabato 24 dicembre, ore 16

Domenica 25 dicembre, ore 20.30. Lunedì 26 dicembre, ore 20.30

Il Centro Servizi Culturali S. Chiara vi aspetta a teatro per trascorrere il Natale in compagnia del “più grande clown classico del nostro tempo”.

David Larible sarà al Teatro Sociale di Trento da sabato 24 a lunedì 26 dicembre con Il clown dei clown, il suo one man show teatrale, la summa dei suoi migliori numeri comici.

Da anni definito dalla stampa “il più grande clown classico del nostro tempo”, David Larible è forse l’unico comico vivente in grado di esibirsi sia per il pubblico intimo dei teatri sia davanti a platee come quella del Madison Square Garden, dove è stato visto da oltre 120.000 persone in un solo week-end.

Artista di fama mondiale ma italianissimo, David conta fra i suoi ammiratori personaggi del calibro di Jerry Lewis (memorabile il loro duetto al Lewis Telethon) e Francis Ford Coppola.

Il suo faccione sorridente è apparso per anni nei grandi monitor digitali di Times Square a New York, dove si è esibito con Ringling Bros. and Barnum & Bailey, il leggendario circo a tre piste che presenta i propri spettacoli nelle più importanti sale di tutto il Nord America.

Poetico ed esilarante, malinconico e dirompente, col suo personaggio ispirato al monello di The Kid di Chaplin, Larible sa conquistare il pubblico d’ogni età e nazione grazie alla magia irresistibile della sua comicità.

Il Clown dei Clown è il suo one man show teatrale, la summa dei suoi migliori numeri comici. Il racconto di un uomo delle pulizie del teatro che sogna di diventare clown… e ci riesce!

Coadiuvato da un personaggio altrettanto buffo (il comico Andrea Ginestra) che prova, senza esito, ad ingabbiare la sua esuberanza, Larible gioca coi grandi miti dell’italianità: la prima ballerina, l’opera lirica, la musica classica, e propone uno stile di clownerie unico al mondo, che tiene assieme la comicità poetica della visual comedy contemporanea e l’irresistibile veracità dello spettacolo popolare, condendo il tutto da brani musicali che lui stesso interpreta (sa suonare ben cinque strumenti), accompagnato al pianoforte dal Maestro Mattia Gregorio.

Lo show è una produzione Mosaico Errante, compagnia diretta da Alessandro Serena, distribuita in esclusiva mondiale da Circo e dintorni.

Info e biglietti

Biglietti disponibili su www.boxol.it/centrosantachiara/it oppure presso le biglietterie del Teatro Sociale e dell’Auditorium S. Chiara.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.centrosantachiara.it o chiamare il numero verde 800013952

*

Foto: Raffaele Bellacicco)