SEN. CONZATTI (IV) * REPLICA A SEN. TESTOR (LEGA): « NO CARE DESTRE, L’AUTONOMIA IMPLICA UN LAVORO CONTINUO PER MIGLIORARE LA SITUAZIONE NON PEGGIORARLA »

21.53 - martedì 06 settembre 2022

Giorno dopo giorno appare sempre più evidente come in questa competizione elettorale si scontrino due visioni opposte del mondo. E di conseguenza dell’Autonomia. La destra destra riesce a concepire solo quest’ultima in maniera regressiva, in cui le norme dello Statuto vengono interpretate in maniera peggiorativa e involuta, come se la realtà fosse stagnante.

Oggi a ribadire questo triste stato delle cose, ci si mette pure la Testor. L’autonomia, secondo lei, sarebbe un modo per depotenziare i principi costituzionali, come quello sancito dall’art 51 e 117 della Costituzione in materia di pari opportunità per le donne. No care destre, l’autonomia implica un lavoro continuo per migliorare la situazione, non per peggiorarla. E’ essere pensiero, azione, innovazione. L’esatto contrario di stagnazione.

Questa volta, poi, non possiamo omettere anche un semplice errore di comprensione commesso dalle destre, che li porta a sostenere cose a caso; senza studiare. La Ministra Bonetti, infatti, nel Question time (non era una Risoluzione!) ha detto l’esatto opposto di ciò che hanno inteso. La Ministra ha infatti ribadito che pur mancando la possibilità di potere sostitutivo, i principi costituzionali sono uguali in tutta Italia, dove esiste un’unitarietà giuridica sulla quale anche l’autonomia poggia.

E a maggior ragione questo vale perché la Costituzione garantisce i diritti di tutti i cittadini e le cittadine in egual modo. Lo scrive in una nota la senatrice Donatella Conzatti, candidata nel collegio senatoriale di Rovereto per Alleanza democratica per l’Autonomia.