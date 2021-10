ROSSATO (FDI – TRENTINO) – INTERROGAZIONE * GREEN PASS: « VALIDITÀ DEI TAMPONI, QUALI REGOLE SI APPLICANO? »

VALIDITA’ TAMPONI: QUALI REGOLE SI APPLICANO?

Dal 15 ottobre tutti i dipendenti pubblici e privati dovranno essere muniti di green pass per entrare in ufficio e accedere al posto di lavoro. Il certificato che attesta la vaccinazione anti Covid-19 era già richiesto dall’1 luglio per entrare a manifestazioni, strutture sportive, eventi o ogni altro tipo di attività. Chi non possiede il green pass, deve essere in possesso di tampone negativo.

Il test antigenico rapido vale 48 ore dal rilascio, mentre il test molecolare vale 72 ore. Sul controllo della validità dei tamponi, ho depositato ieri un’interrogazione per chiedere alla Provincia se, a fronte di un certificato verde in scadenza dopo l’accesso a qualsiasi struttura che lo richieda, intenda consentire di portare a termine la stessa attività per il quale è stato utilizzato, superando di fatto la validità dello stesso certificato verde e mantenendo un principio di buonsenso. Se, qualora la competenza in merito non sia Provinciale, intenda attivare un confronto con il Governo Nazionale, al fine di fare chiarezza su un tema tanto semplice quanto importante.

Cons. Katia Rossato

INTERROGAZIONE. CERTIFICATO VERDE IN PROSSIMITÀ DELLA SCADENZA: SI INTENDE CONSENTIRE DI PORTARE A TERMINE L’ATTIVITÀ PER CUI È STATO UTILIZZATO?

Dal 1° luglio 2021 è attivo il “green pass”, ovvero quel documento che integra e sostituisce la certificazione verde Covid-19. L’EU digital COVID certificate (Certificato Digitale Covid dell’Unione Europea o anche Certificazione Verde Digitale Covid-19), infatti, permette non solo di partecipare a feste ed eventi pubblici, di avere accesso alle RSA e di spostarsi tra regioni di colori diversi (come consentiva già la certificazione verde), ma anche di viaggiare tra i paesi membri dell’Unione Europea senza obbligo di quarantena o tampone. Attualmente i test validi per avere la Certificazione verde Covid-19, oltre al vaccino, sono i seguenti:

• test molecolare: permette di rilevare la presenza di materiale genetico (RNA) del virus; questo tipo di test è effettuato su un campione di secrezioni respiratorie, generalmente un tampone naso-faringeo ad oggi il gold standard, o su campione salivare secondo i criteri previsti dalla Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2021. Validità 72 ore dal rilascio.

• test antigenico rapido inserito nell’elenco comune europeo dei test antigenici rapidi per COVID-19: questo test effettuato tramite tamponi nasali, orofaringei o nasofaringei permette di evidenziare rapidamente (30-60 min) la presenza di componenti (antigeni) del virus. Deve essere effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato che ne certifica il tipo, la data in cui è stato effettuato e il risultato e trasmette i dati per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria alla Piattaforma nazionale-DGC per l’emissione della Certificazione. Validità 48 ore dal rilascio.

Tutto ciò premesso

si interroga il Presidente della Provincia per sapere:

• se, a fronte di un certificato verde in scadenza dopo l’accesso al posto di lavoro, a manifestazioni, strutture sportive, eventi o ogni altro tipo di attività per cui sia richiesto, si intenda consentire di portare a termine la stessa attività per il quale è stato utilizzato, superando di fatto la validità dello stesso certificato verde e mantenendo un principio di buonsenso;

• se, qualora la competenza in merito non sia Provinciale, si intenda attivare un confronto con il Governo Nazionale, al fine di fare chiarezza su un tema tanto semplice quanto importante.

A norma di Regolamento, si chiede risposta scritta.

Cons. Katia Rossato

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia