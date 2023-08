RFI * BYPASS FERROVIARIO TRENTO: « PROSEGUONO LE MISURAZIONI “SOIL GAS”, RISULTATI DISPONIBILI AL TERMINE ANALISI DATI »

18.02 - venerdì 18 agosto 2023

RFI: TRENTO, PROSEGUONO LE MISURAZIONI SU SOIL GAS.

I risultati saranno disponibili al termine dell’analisi dei dati

roseguono le attività di analisi nel cantiere della Circonvallazione ferroviaria di Trento. Nei primi dieci giorni di agosto sono state eseguite le prime misurazioni dell’emissività di vapori dal suolo (soil gas) nelle aree SIN Carbochimica e SLOI, come previsto dal Piano di Indagini approvato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Le rilevazioni proseguiranno in questi giorni fino al completamento di tutti i 20 siti previsti (10 in Carbochimica e 10 in SLOI), sotto la supervisione degli specialisti di APPA (l’agenzia oltre a condurre anche delle proprie analisi, supervisiona che le lavorazioni siano correttamente eseguite secondo la procedura).

I risultati delle misurazioni saranno disponibili al termine dell’iter di elaborazione e analisi dei dati acquisiti.