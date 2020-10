RETE 4 – ” DRITTO E ROVESCIO ” * «  GIOVEDì 22 OTTOBRE PAOLO DEL DEBBIO INTERVISTERà GIORGIA MELONI SU DATI E STRATEGIE CONTRO LA SECONDA ONDATA DI COVID »

La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, sarà ospite di Paolo Del Debbio domani, giovedì 22 ottobre, a “Dritto e Rovescio” – in prima serata, su Retequattro – per commentare dati e strategie per fronteggiare la seconda ondata di Covid-19, che sta colpendo duramente non solo l’Italia ma tutta Europa. Al centro del dibattito, le restrizioni introdotte da Governo e Regioni, le mancanze organizzative della macchina della prevenzione presieduta da istituzioni centrali e locali e le problematiche organizzative del settore dei trasporti pubblici.

Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato – come di consueto – ai problemi economici dei cittadini più colpiti dalla crisi, molti dei quali temono di perdere il loro posto di lavoro con lo sblocco dei licenziamenti, e ai disagi di ristoratori e titolari di locali notturni toccati dal coprifuoco imposto da alcune Regioni.