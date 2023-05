RETE CITTADINI – BYPASS FERROVIARIO TRENTO: « RICERCA SOIL GAS IN AREE EX SLOI – CARBOCHIMICA, RFI CONTINUA A FARE ORECCHI DA MERCANTE »

18.17 - mercoledì 24 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La Rete dei cittadini sulla ricerca di Rfi del Soil gas nelle aree ex Sloi ed ex Carbochimica: “cercare la luna nel pozzo. Rfi racconta una nuova fiaba.”dopo mesi di sollecitazioni da parte della rete dei cittadini, degli altri comitati di Trento e anche da parte dell’Agenzia provinciale per la Protezione dell’ambiente, Rfi continua a fare orecchi da mercante.

Anche la stessa la Legge finanziaria dello Stato, il Governo, la Provincia autonoma di Trento e l’Agenzia hanno indicato come assolutamente necessaria l’indagine sull’ inquinamento del terreno e dell’acqua sotto gli attuali binari, tra ex Sloi ed ex Carbochimica, dove si effettueranno gli scavi per la realizzazione del nuovo bypass.

Cioè quella mezza circonvallazione che viene senza senso definita come bypass della città di Trento per il transito veloce delle merci. Cosa fa allora Rfi? va a cercare il cosiddetto Soil gas in un posto dove non si farà alcuno scavo.

Cosa che non serve a nessuno se non ai proprietari dei terreni adiacenti il tracciato della nuova linea ferroviaria. Non serve a tutelare la salute dei cittadini, quella dei lavoratori delle imprese appaltatrici, il nostro territorio. Si sta ancora a tergiversare, a distrarre -colpevolmente- i cittadini e l’opinione pubblica dal vero problema: la qualità di vita ed il benessere della popolazione di Trento.

Il sindaco di Trento dice che le merci, specialmente quelle pericolose, passeranno finalmente fuori dalla città di Trento. Gardolo e Roncafort ringraziano di essere finalmente diventati un “comune indipendente ed autonomo”, senza neanche chiederlo e con l’interessamento personale dell’amministrazione comunale.

Così rete ferroviaria italiana continua indisturbata a cercare la luna del pozzo, pardon il Soil gas, dove non si scaverà. Tanto le aree inquinate saranno un problema del nuovo comune di Gardolo- Roncafort. Trento, quella vera, lo ha già risolto tagliandosi via da sola un pezzo di città. Prima che vada in cancrena

*

Rete dei cittadini per trento