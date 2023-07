REGIONE TRENTINO-AA/SÜDTIROL * “ÖSTERREICHISCHES SCHWARZES KREUZ“: « 12 TRENTINI HANNO RICEVUTO LA CROCE NERA D’AUSTRIA (TRE DONNE E 9 UOMINI) »

16.03 - venerdì 28 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sono tre donne e 9 uomini i 12 trentini che hanno ricevuto la prestigiosa Croce Nera d’Austria. Sono l’Assessore regionale agli Enti Locali Lorenzo Ossanna, il presidente della Federazione Schützen del Welschtirol Enzo Cestari, Giorgia Pisetta, Tullia Gasperetti, Manuela Sartori, Giorgio Job, Pietro Luigi Calvi, Giovanni Mazzocchi, Giorgio Vieni, Ettore Zendri, Stefano Delucca e Achille Serra.

La Croce Nera d’Austria (Österreichisches Schwarzes Kreuz) è un’associazione austriaca fondata nel 1919, che collabora attivamente con il Ministero della Difesa austriaco, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria dei militari caduti nei conflitti mondiali. A tal fine, l’associazione censisce i luoghi di sepoltura ed effettua periodiche visite nei cimiteri e nei sacrari militari che ospitano le spoglie dei soldati austriaci, sia nel territorio nazionale che all’estero.

La Croce Nera austriaca, in segno di riconoscimento per il prezioso contributo fornito da personalità straniere nel recupero di salme e/o cimiteri austriaci, concede la più alta onorificenza, la “Grande Croce d’Onore”. La cerimonia di consegna delle onorificenze si è svolta nella sala Belli di piazza Dante con la partecipazione del Presidente della Regione e Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti che ha sottolineato l’importanza di promuovere e preservare la conoscenza del nostro passato, un patrimonio inestimabile per le future generazioni.

“Sono molto orgoglioso di aver ricevuto questo riconoscimento – ha dichiarato l’assessore Ossanna – ho sempre creduto nell’importanza di tenere stretti e vivi i rapporti con l’Austria e il Tirolo e questo è uno dei momenti più belli della mia vita istituzionale”.

Questa Croce è per me un coronamento di tutte le attività che abbiamo fatto in tanti anni – ha commentato Cestari – perché riteniamo che sarà sempre importante tenere vivo il ricordo dei nostri antenati e delle nostre tradizioni”.

A guidare la cerimonia è stato l’ex senatore Franco Panizza esponente di lungo corso della Croce Nera: “Abbiamo consegnato questo riconoscimento a studiosi che hanno fatto ricerche storiche, appassionati che hanno curato i monumenti e a chi ha curato la memoria e i manufatti storici di guerra presenti in Trentino”. L’onore di appuntare le Croci Nere ai premiati è toccato al presidente della Croce Nera Tirolese, Herman Hotter: “Questa cerimonia rappresenta un momento di grande importanza e orgoglio per l’intera comunità, testimoniando il valore della generosità e del sacrificio per il bene collettivo e la promozione della pace”.

////

Zwölf Trentiner Landsleute erhalten das Österreichische Schwarze Kreuz. Zwölf Trentiner Landsleute (drei Frauen und neun Männer) haben das prestigevolle Österreichische Schwarze Kreuz erhalten.

Es sind der für die örtlichen Körperschaften zuständige Regionalassessor Lorenzo Ossanna, der Landeskommandant des Welschtiroler Schützenbundes Enzo Cestari sowie Giorgia Pisetta, Tullia Gasperetti, Manuela Sartori, Giorgio Job, Pietro Luigi Calvi, Giovanni Mazzocchi, Giorgio Vieni, Ettore Zendri, Stefano Delucca und Achille Serra.

Das Österreichische Schwarze Kreuz ist ein österreichischer Verein, der 1919 gegründet wurde und mit dem österreichischen Verteidigungsministerium aktiv zusammenarbeitet, um die mahnende Erinnerung an die Gefallenen beider Weltkriege lebendig zu halten. Zu diesem Zweck sorgt der Verein für die Zählung der Friedhöfe und für regelmäßige Besuche auf den Friedhöfen und Kriegsgräberstätten im In-und Ausland, auf denen österreichische Soldaten beerdigt sind.

Das Österreichische Schwarze Kreuz gewährt die höchste Auszeichnung, das „Große Ehrenkreuz“, als Anerkennung für den wertvollen Beitrag von Ausländern zur Leichenüberführung von österreichischen Gefallenen und/oder zur Pflege von Friedhöfen.

Die Feier zur Verleihung der Auszeichnungen fand im Belli-Saal an der Piazza Dante in Anwesenheit des Präsidenten der Region und Trentiner Landeshauptmannes Maurizio Fugatti statt, der unterstrichen hat, wie wichtig die Förderung und Bewahrung der Kenntnis unserer Vergangenheit ist, welche einen unermesslichen Wert für die zukünftigen Generationen hat.

Regionalassessor Ossanna erklärte: „Ich bin sehr stolz auf diese Anerkennung. Ich war stets davon überzeugt, dass es wichtig ist, unsere engen und lebendigen Beziehungen zu Österreich und Tirol zu pflegen. Das ist einer der besten Momente meines Lebens als Vertreter der Institutionen“.

Cestari erklärte: „Dieses Kreuz stellt für mich den Höhepunkt aller Tätigkeiten dar, die wir in all diesen Jahren durchgeführt haben.Wir sind nämlich der Auffassung, dass es stets wichtig sein wird, das Gedenken an unsere Vorfahren und Traditionen wach zu halten“.

Die Feier wurde vom ehemaligen Senator Franco Panizza, langjähriger Vertreter des Schwarzen Kreuzes, geleitet, der in seiner Rede erklärte: „Diese Anerkennung wurde Personen verliehen, die historische Forschungen durchgeführt, die Gedenkstätten mit Hingabe gepflegt und für das Gedenken und die Bewahrung der historischen Kriegsgegenstände im Trentino gesorgt haben“.

Herman Hotter, Geschäftsführer des Schwarzen Kreuzes Tirol, hatte die Ehre, die Schwarzen Kreuze an die ausgezeichneten Persönlichkeiten zu überreichen: „Diese Feier stellt einen bedeutenden und stolzen Moment für die ganze Gemeinschaft dar und ist ein Zeugnis für das Engagement für das Gemeinwohl und die Friedensförderung“ erklärte er dazu.