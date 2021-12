REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL * TUTELA CONSUMATORI IN EUROPA: « FIRMATA LA CONVENZIONE CON LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO »

12:03 - 27/12/2021

Favorire le attività di studio, di ricerca, di scambi, di esperienze, di informazione e di divulgazione volte a promuove l’unità e l’integrazione europea oltre al sostegno di attività di interesse regionale. È con questo obiettivo che è stata approvata la convenzione tra Provincia autonoma di Trento e la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per il finanziamento a carico del bilancio regionale dei progetti “Sportello Europeo dei Consumatori” e “La tutela del consumatore fa scuola in Europa”.

In particolare, la Regione si fa carico di una spesa di 100 mila euro all’anno per un quadriennio a partire dal 1° gennaio 2022. I due progetti offrono già aiuto e consulenze ai cittadini e studenti che operano in Europa con l’unico scopo di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione. Nel dettaglio si vuole garantire la sicurezza preservando gli interessi economici dei consumatori, informandoli, educandoli e fornendo loro anche assistenza giuridica, soprattutto alle fasce più deboli.

*

REGION UNTERZEICHNET VEREINBARUNG MIT DER AUTONOMEN PROVINZ TRIENT ÜBER VERBRAUCHERSCHUTZ IN EUROPA

Zur Unterstützung von Studien-, Forschungs-, Informations- und Kommunikationstätigkeiten sowie Initiativen zum Erfahrungsaustausch im Hinblick auf die Förderung der europäischen Einigkeit und Integration und ebenso zur Unterstützung von Tätigkeiten von regionalem Belang wurde die Vereinbarung zwischen der Autonomen Provinz Trient und der Autonomen Region Trentino-Südtirol betreffend die Finanzierung der Projekte „Sportello Europeo dei Consumatori“ und „La tutela del consumatore fa scuola in Europa – Europäische Verbraucherbildung macht Schule“ zu Lasten des Haushalts der Region genehmigt. Die Region wird ab 1. Jänner 2022 für vier Jahre die diesbezüglichen Kosten in Höhe von jährlich 100.000,00 Euro übernehmen. Die beiden Projekte bieten bereits Bürgerinnen und Bürgern, die in Europa arbeiten oder studieren, Beistand und Beratung mit dem ausdrücklichen Ziel, die Verbraucherinteressen zu fördern und den größtmöglichen Verbraucherschutz zu gewährleisten. Insbesondere sollen die Sicherheit und die wirtschaftlichen Interessen der Verbraucher durch Information und Aufklärung geschützt werden. Außerdem wird den Verbrauchern – besonders jenen aus sozial schwächeren Bevölkerungsgruppen – rechtlicher Beistand gewährt.