ON. FERRARI E BRAGA (PD) * AMBIENTE – INTERROGAZIONE AL MINISTRO FRATIN: « CRISI ENERGETICA, COSA ASPETTA IL GOVERNO AD EMANARE LA NUOVA DISCIPLINA SULL’AUTOCONSUMO?

16.29 - lunedì 07 novembre 2022

AMBIENTE: BRAGA (PD), FERRARI (PD): COMUNITA’ ENERGETICHE AL PALO. MANCA DECRETO ATTUATIVO. INTERROGAZIONE PD A PICHETTO FRATIN.

In piena crisi energetica, cosa aspetta il governo a emanare la nuova disciplina sull’autoconsumo e sulle comunità energetiche? E’ quanto chiede un’interrogazione urgente al ministro Pichetto Fratin presentata dal Gruppo Pd alla Camera.

Le comunità energetiche rappresentano oggi una soluzione utile e concreta per contrastare il caro bollette, l’emergenza climatica e la povertà energetica, ma per i ritardi del MITE sono pochissime quelle realmente attive o che stanno ricevendo gli incentivi statali erogati. A pesare sul loro avvio scontiamo purtroppo ritardi, lungaggini burocratiche, ma soprattutto la mancanza del decreto che avrebbe dovuto aggiornare i meccanismi di incentivazione e favorire lo sviluppo di questa nuova forma di produzione energetica pulita e collaborativa.

Fissare finalmente un nuovo quadro normativo di disciplina dell’autoconsumo e delle comunità energetiche è fondamentale per favorire l’associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali e piccole/medie imprese che decidono di unire le proprie forze con l’obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale”.

Ne danno notizia Chiara Braga, deputata e Responsabile Transizione ecologica, sostenibilità del Partito Democratico, e Sara Ferrari, deputata del Partito Democratico.