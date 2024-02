RAI * SANREMO * “ AMADEUS, RINGRAZIO AD RAI, MA VOGLIO FERMARMI E FARE ALTRO “

14.43 - domenica 11 febbraio 2024

Sanremo (Imperia), 11 feb. (LaPresse) – “Se c’è uno spiraglio per rimanere alla direzione del Festival? Onestamente, io avevo detto che era il mio ultimo già a maggio scorso, ma stavolta sento che mi devo realmente fermare in questo momento. Ringrazio l’Ad del desiderio di farci proseguire, ma sento il desiderio di fermarmi e fare altro. Altre idee, altre sfide, altre scommesse come sempre fatto”. Così Amadeus alla conferenza stampa in merito al suo futuro, dopo che l’Ad Rai Roberto Sergio che poco prima aveva detto: “Amadeus resta al Festival? Lasciamo decantare, ne riparleremo tra 15-20 giorni”.