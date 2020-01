DOLOMYTHS RUN * CORSA IN MONTAGNA: « TRE GARE IN UN SOLO WEEKEND, VENERDì POMERIGGIO SI APRE LA CACCIA AL PETTORALE »

Chi ama le gare cult di corsa in montagna lo sa. Il mese di gennaio è quello in cui viene data l’opportunità di conquistarsi un pettorale per prendere parte alla «DoloMyths Run», nella versione skyrace, la più gettonata delle tre gare organizzate a Canazei su tre distanze diverse: vertical, ultratrail e, appunto, skyrunning. Le iscrizioni alle competizioni, in programma rispettivamente venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 luglio, si apriranno venerdì 10 gennaio dalle ore 17 e sarà, come al solito, una corsa contro il tempo, perché da qualche anno i primi 500 pettorali vengono assegnati in poche ore. Per chi rimarrà a bocca asciutta si aprirà un’altra finestra venerdì 14 febbraio alle ore 12, quando verranno messi in gioco gli ultimi 300 pettorali.

Dallo scorso anno la «DoloMyths Run skyrace» fa parte del circuito Golden Trail Series, gestito dal marchio Salomon, un valore aggiunto per una manifestazione, che in ogni caso ha sempre saputo attrarre i migliori runner del mondo, come dimostra il suo prestigioso albo d’oro. La tappa trentina, quest’anno, seguirà quella spagnola del 24 maggio e quella francese del 28 giugno, e sarà seguita da quella svizzera, quella americana, quella inglese e quella argentina, dove è in programma il gran finale.

La novità dell’edizione 2020 è senza dubbio la collocazione di tutte e tre le gare all’interno di un unico fine settimana, una full immersion dal venerdì alla domenica, davvero stuzzicante per gli appassionati di questa disciplina, che potranno contare anche sulla versione ridotta della gara ultratrail, la half-marathon, introdotta lo scorso anno. Per i bambini ci sarà poi la «Mini Skyrace» in programma sabato 18 luglio. Per tre giorni Canazei sarà il baricentro mondiale della corsa in montagna.

Fino al 30 giugno iscriversi alla gara vertical costerà 30 euro (40 dall’1 luglio), 60 euro alla gara ultratrail (70 dopo dall’1 luglio), 30 euro alla gara half-marathon (40 dall’1 luglio), 60 euro alla skyrace (70 dopo dall’1 luglio). Tutte le informazioni si trovano sul sito www.dolomythsrun.it.