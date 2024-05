CGIL FLAI E CISL FAI * OPERAI ORTOFRUTTA:« SOTTOSCRIZIONE RINNOVO CCPL, TROVATO L’ACCORDO»

16.26 - mercoledì 22 maggio 2024

Rinnovo del CCPL per gli operai delle cooperative ortofrutticole trentine- Federazione Trentina della Cooperazione, FLAI-CGIL e FAI-CISL trovano l’accordo per la sottoscrizione del rinnovo del CCPL operai ortofrutta.

Nella serata di ieri, martedì 21 maggio 2024, la delegazione datoriale e le OO.SS. di categoria hanno raggiunto l’intesa finale per la sottoscrizione del rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per gli operai delle cooperative ortofrutticole trentine. La trattativa, iniziata lo scorso mese di marzo in un clima di confronto ed impegno condiviso, nelle ultime settimane ha anche conosciuto momenti di notevole complessità: è della settimana scorsa la proclamazione dello sciopero per le giornate di venerdì 17 e sabato 18 maggio da parte delle sigle sindacali di categoria, che avevano raccolto l’insoddisfazione delle lavoratrici e dei lavoratori in relazione alle proposte formulate fino a quel momento dalla delegazione delle cooperative.

Nella serata di venerdì 17 maggio – giornata caratterizzata, per un verso, da una diffusa adesione allo sciopero e, per altro verso, da trattative intense e serrate presso la Federazione Trentina della Cooperazione – si è raggiunto un accordo tra le parti trattanti, finalizzato alla revoca della seconda giornata di sciopero indetta per sabato 18 maggio, nonché alla pronta ripresa del negoziato. In virtù del citato accordo, è stato riconosciuto un aumento sui minimi tabellari pari all’11%, suddiviso in quattro tranches: +5% riferito al 2024 (con decorrenza 01.01.2024), +3% riferito al 2025, +2% riferito al 2026 ed un +1% riferito al 2027. Oltre al profilo economico, l’accordo ha regolamentato altresì il c.d. tempo tuta, ovvero per il tempo necessario al cambio dell’abbigliamento per lavoratrici e lavoratori obbligati ex lege ad indossare particolari indumenti per lo svolgimento dell’attività lavorativa, fissandolo in tre minuti giornalieri e con modalità da definirsi nelle diverse organizzazioni aziendali.

Revocata in tal modo la seconda giornata di sciopero, le trattative sono riprese nella giornata del 21 maggio, connotate, anche in tale occasione, da notevole intensità. In sintesi, i punti sui quali le parti del tavolo sindacale hanno trovato una convergenza per la chiusura del rinnovo – ferme le intese dello scorso 17 maggio – sono i seguenti: Definizione nell’ 1,6% delle retribuzioni per il contributo per la previdenza complementare sia a carico datore di lavoro sia a carico lavoratrice/lavoratore;

In aggiunta al sistema premiale previsto dall’attuale art. 15 CCPL , previsione di una ulteriore percentuale pari al 2% (delle retribuzioni contrattuali annue) da destinare al premio di risultato, i cui elementi essenziali e meccanismi di funzionamento verranno definiti da una contrattazione aziendale in sede di singola O.P.; Rimando ad un confronto sindacale aziendale per la definizione delle modalità di riconoscimento dei tre minuti di c.d. tempo tuta nel modo più aderente possibile alle differenti esigenze organizzative. Le parti, che esprimono la reciproca soddisfazione per il risultato raggiunto e per i tempi del negoziato, individueranno a stretto giro la data utile alla firma del testo del rinnovo.

Per Federazione Trentina della Cooperazione

Il Vicepresidente Vicario

Delegato per le relazioni sindacali

Italo Monfredini

Per FAI CISL

La Segretaria generale

Katia Negri

Per FLAI CGIL

La Segretaria generale

Elisa Cattani