PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “ NOTEROSA ”: « CONCERTO DI MUSICA CLASSICA AL PARCO DELLE TERME DI LEVICO, MERCOLEDÌ 18 AGOSTO ORE 18.00 »

“NoteRosa”, concerto di musica classica.Al Parco delle Terme di Levico, mercoledì 18 agosto ore 18.00.

Mercoledì 18 agosto ad ore 18.00 presso l’installazione Sequoia del Parco delle Terme di Levico si esibiranno le giovani e talentuose musiciste trentine Monica Maranelli, pianista, e Priyanka Ravanelli, violinista. L’appuntamento musicale si inserisce nel programma “Vivere il Parco” a cura del Servizio sostegno occupazionale e valorizzazione ambientale della Provincia autonoma di Trento. L’accesso è consentito solo con Green Pass o con test antigenico rapido o molecolare negativo eseguito nelle 48 ore precedenti. La prenotazione è obbligatoria. ln caso di maltempo il concerto si terrà al coperto con posti a sedere assegnati e nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti.

Il progetto dal nome “NoteRosa”, è un duo violino e pianoforte per composizioni al femminile. Se si chiedesse ad appassionati di musica, a studenti di conservatorio o anche ad affermati musicisti di citare compositori del passato quasi sicuramente le risposte sarebbero nomi di celebri uomini come Beethoven, Mozart, Schubert. È questa consapevolezza il punto di partenza del duo “NoteRosa”. Per troppo tempo composizioni di grande bellezza e intensità firmate da mani e menti femminili sono state messe da parte e talvolta dimenticate. La freschezza delle idee compositive che emergono dai lavori di autrici come Cècile Chaminade, Pauline Viardot e Lili Boulanger è di grande valore.

Monica Maranelli e Priyanka Ravanelli hanno deciso di tradurre questa consapevolezza in qualcosa di positivo e propositivo, riscoprendo l’intensità della musica al femminile.

Dopo anni di studio, perfezionamento e concerti su palcoscenici nazionali e internazionali hanno deciso di unire la loro professionalità, sensibilità e passione al fine di dare nuova voce alle compositrici, diffondendo le loro creazioni ad un nuovo e più ampio pubblico.

Prenotazione: via mail [email protected] oppure al telefono allo 0461 727700 (Apt Valsugana) o 0461 49 5788 (Parco di Levico).

