PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * EUROPEI CICLISMO: « DA DOMANI 8 SETTEMBRE ATTIVA LA SALA OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE, PER GESTIRE LE EMERGENZE »

Europei di ciclismo, da domani attiva la sala operativa della Protezione civile. La Sala operativa della Protezione civile del Trentino sarà attiva, presso la caserma dei Vigili del fuoco del corpo permanente di Trento, da domani mattina e per tutta la durata dei Campionati europei di ciclismo, in programma dall’8 al 12 settembre. Dopo un lungo e meticoloso lavoro di pianificazione la struttura entrerà in funzione per la gestione di eventuali emergenze che si dovessero verificare durante la manifestazione in conseguenza della chiusura delle strade. Sarà una sorta di “cabina di regia” che avrà il compito di coordinare eventuali interventi di tipo sanitario o di altra natura che dovessero essere richiesti sul territorio interessato dalle gare. Dalla Sala operativa, la Protezione civile coordinerà tutte le componenti del sistema di emergenza e di prevenzione dei rischi, in stretto collegamento con le istituzioni coinvolte, le forze dell’ordine e le polizie locali.