Conzatti (FI) * Tav: «NOI Siamo dalla parte della Tav, della crescita e dello sviluppo DELL’ITALIA »

Tav: Conzatti (FI), “Siamo dalla parte della Tav, della crescita e dello sviluppo”.

“Noi di Forza Italia siamo quelli del SI, quelli che sostengono la TAV, la crescita, quelli che rispondono con i fatti e l’alta velocità realizzata è un nostro successo. Per questo sappiamo bene che per fare le opere ci vogliono soldi e un Governo che sappia prendere le decisioni, che sappia dare certezze a chi investe.

Risposte che questo Governo non sa dare, e ne abbiamo avuto la dimostrazione plastica in Senato, dove metà maggioranza ha votato a favore della Tav e l’altra metà ha votato NO, smentendo inoltre il proprio Presidente del Consiglio Conte.

Questa maggioranza di fatto non c’è più, c’è una crisi di Governo conclamata. Vedremo quale sarà il loro punto di caduta, noi di Forza Italia continueremo a dire si alla crescita, si alle infrastrutture, si alla Tav, si al benessere, mettendo sempre al centro della nostra azione le persone e i loro progetti di futuro”.

Lo ha dichiarato la Senatrice Donatella Conzatti, Vicepresidente della Commissione sul femminicidio e membro della commissione finanze.