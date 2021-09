PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * EUREGIO BRUSSELS SCHOOL: « PROROGATO IL TERMINE PER PRESENTARE LE DOMANDE, ISCRIZIONI POSSIBILI FINO AL 21 SETTEMBRE »

Euregio Brussels School, iscrizioni possibili fino al 21 settembre. Prorogato il termine per presentare le domande.

Il termine d’iscrizione per la partecipazione all’”Euregio Brussels school” è stato prorogato al 21 settembre. L’undicesima edizione in versione virtuale inizierà in stretta collaborazione con le università di Innsbruck, Bolzano e Trento e con alcune novità. A partire da ottobre 2021, più di 30 studenti del Tirolo, dell’Alto Adige e del Trentino, in 12 unità, potranno farsi un’idea diretta dei centri di controllo del processo decisionale politico a livello europeo.

Le domande possono essere presentate fino al 21 settembre (ore 23.59) attraverso il catalogo dei corsi online dell’Università di Innsbruck. I requisiti di base sono la conoscenza della lingua inglese e l’iscrizione a un qualsiasi programma di Master in una delle tre università partner partecipanti (Innsbruck, Bolzano o Trento). Una breve lettera di motivazione deve essere presentata per dimostrare l’interesse del candidato per l’argomento. Per informazioni e iscrizioni: https://lfuonline.uibk.ac.at/public/lfuonline_lv.home?sem_id_in=21W&suche_in=euregio