PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 6 GENNAIO / ZERO DECESSI / 2.596 NUOVI CONTAGI / 25 PAZIENTI IN RIANIMAZIONE / 1.013.553 VACCINAZIONI »

17:56 - 6/01/2022

Coronavirus: dal bollettino di giovedì 6 gennaio 2022. Zero decessi ma 2.596 nuovi contagi. 25 pazienti in rianimazione.

Anche in Trentino restano sempre alti i numeri dei nuovi contagi, come pure quello dei tamponi che ieri ha quasi raggiunto il tetto dei 17.000 in un giorno. Nel dettaglio sono stati individuati 225 casi positivi al molecolare (su 2.079 test analizzati) e 2.371 all’antigenico (su 14.759 test effettuati). In totale dunque 2.596 nuovi contagiati, per lo più asintomatici (1.424) o paucisintomatici (1.154).

Fortunatamente non ci sono decessi e la situazione dei ricoveri ospedalieri rimane ancora sotto controllo: ieri, a fronte di 14 nuovi ricoveri, ci sono state anche 13 dimissioni; il totale dei pazienti covid è pertanto pari a 121, di cui 25 in rianimazione.

La situazione dei nuovi contagi rappresentata per classi di età è la seguente: 19 tra 0-2 anni, 27 tra 3-5 anni, 98 tra 6-10 anni, 73 tra 11-13 anni, 304 tra 14-18 anni, ben 1.076 tra 19-39 anni, 753 tra 40-59 anni, 151 tra 60-69 anni, 51 tra 70-79 anni, 44 di 80 o più anni.

La campagna vaccinale intanto ha registrato finora 1.013.553 somministrazioni, cifra che comprende 394.573 seconde dosi e 184.845 terze dosi.

Altre 710 persone infine sono state dichiarate guarite: da inizio pandemia sono 56.094.