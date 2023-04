MASÈ – LA CIVICA * ESPOSTO PARTITO ANIMALISTA EUROPEO: « SOLIDARIETÀ AL PRESIDENTE PAT, DENUNCIATO PER “ISTIGAZIONE A DELINQUERE” E “DELITTO TENTATO” »

23.39 - sabato 15 aprile 2023

Esprimo profonda solidarietà al presidente Fugatti denunciato oggi per “istigazione a delinquere” e “delitto tentato” dal Partito animalista europeo con un atto depositato oggi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento per il tramite degli uffici dei Carabinieri Ufficio Lazio in seguito all’emissione delle ordinanze n. 1 e 2/2023.

In giorni istituzionalmente e umanamente profondamente complessi e tormentati, questa paradossale azione legale suscita ulteriori reazioni di sgomento e incredulità rispetto all’abissale “analfabetismo etico” – per usare l’espressione utilizzata nel corso dell’omelia funebre per Andrea Papi – che un gruppo di persone sta palensando per l’ennesima volta e che ferisce profondamente l’intera comunità trentina.

Cons. provinciale Vanessa Masè – La Civica