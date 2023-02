CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE * “CHICO FORTI SONO IO”: « LA STATUA DI NELLO PETRUCCI SARÀ ESPOSTA PRESSO LA CASSA DI TRENTO, A PALAZZO BENVENUTI (8/2) »

15.23 - lunedì 6 febbraio 2023

In occasione del 64° compleanno di CHICO FORTI (mercoledì 8 febbraio), è stata realizzata una scultura a lui dedicata e inviata a Trento, sua città natale. La statua sarà esposta in Via Belenzani presso il Palazzo Benvenuti, sede della Cassa Rurale di Trento, dove mercoledì avrà luogo la cerimonia di inaugurazione della scultura intitolata “CHICO FORTI SONO IO”.

L’opera è firmata dall’artista Nello Petrucci. Quest’ultimo, insieme all’imprenditore Gualtiero Vanelli (fondatore di Civiltà del Marmo) e alla famiglia del tenore Andrea Bocelli, hanno unito le forze per sostenere e dare voce – anche attraverso l’arte – alla causa di rimpatrio di Forti, recluso da ventitré anni in un carcere a Miami. Durante la cerimonia di inaugurazione dell’opera sono previsti collegamenti audio e video con Chico e con il tenore Andrea Bocelli. L’evento è in collaborazione con l’associazione Amici di Chico, la Cassa Rurale di Trento, il Comune di Trento e il Consiglio regionale.