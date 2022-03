TRENTINO VOLLEY * SUPERLEGA: « DOMENICA 20 MARZO IN CAMPO A CISTERNA DI LATINA PER L’ULTIMO TURNO DI “REGULAR SEASON“, OSPITE DELLA TOP VOLLEY »

19.19 - sabato 19 marzo 2022

Si gioca domenica 20 marzo il ventiseiesimo ed ultimo turno di SuperLega Credem Banca 2021/22. L’Itas Trentino concluderà il suo cammino nella prima fase del campionato italiano a Cisterna di Latina, ospite della Top Volley ottava della classe. Fischio d’inizio fissato per le ore 18: diretta Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT Volleyball World Tv.

QUI ITAS TRENTINO La formazione gialloblù affronta l’appuntamento conclusivo della stagione regolare con la certezza di potersi classificare quantomeno al terzo posto, ma anche con una (remota) possibilità di salire al secondo posto, in caso di vittoria da tre punti nel Lazio e sconfitta della Cucine Lube in entrambe le partite che ancora le mancano (domenica a Perugia, mercoledì prossimo in casa con Milano), una delle quali al massimo in quattro set. La squadra di Angelo Lorenzetti affronterà la partita priva però di quattro effettivi: Kaziyski, Lisinac e Podrascanin resteranno infatti a Trento per svolgere un programma differenziato; Matey e Marko lavoreranno in sala pesi agli ordini del preparatore atletico Barbieri per recuperare in maniera attiva le fatiche dell’ultimo periodo e prepararsi in vista del rush finale della stagione, mentre Srecko sosterrà ulteriori terapie per risolvere i problemi alla schiena accusati recentemente.

Daniele Lavia sarà invece con il gruppo ma non verrà utilizzato perché impegnato nel recupero dalla lesione al retto addominale che gli ha fatto saltare le ultime tre partite ufficiali; le sue condizioni sono in netto miglioramento, come evidenziato dagli esami svolti nella giornata di venerdì. A Cisterna, per rinfoltire numericamente la rosa, andranno quindi anche due elementi classe 2003 dell’UniTrento Volley di Serie B: lo schiacciatore Raul Parolari ed il centrale Stefano Dell’Osso, con quest’ultimo che partirà in starting six in diagonale a Wout D’Heer.

“Durante tutta la regular season che si conclude in questo weekend abbiamo sempre dato il massimo indipendentemente da chi scendesse in campo e così faremo anche in questa circostanza, consci della difficoltà dell’appuntamento ma anche di avere a disposizione un sestetto giovane, italiano ed entusiasta di giocare questo match con il giusto piglio – ha così presentato l’impegno l’allenatore di Trentino Volley – . Il nostro campionato sin qui ci è piaciuto e vogliamo chiudere bene questa prima fase, senza dimenticare che ci troveremo di fronte una squadra come la Top Volley che ha reso dura la vita a tante avversarie, comprese quelle che ci seguono da vicino in classifica”.

Nel sestetto titolare troverà sicuramente posto anche Oreste Cavuto, che per l’occasione vestirà la fascia di Capitano, mettendo la ciliegina sulla torta ad una carriera iniziata di fatto proprio nel settore giovanile di Trentino Volley. Solo Lanza e Giannelli, prima di lui, avevano ricoperto questo ruolo in prima squadra partendo dal vivaio gialloblù. L’ultimo turno di regular season coinciderà con la 932^ partita ufficiale della storia societaria, la 504^ in trasferta, che vedrà Trento andare a caccia del 651° successo di sempre.

GLI AVVERSARI La Top Volley Cisterna attende l’Itas Trentino nell’ultimo impegno casalingo della sua regular season con l’obiettivo di provare ad ottenere un risultato che le possa consentire di centrare, a cinque anni di distanza dall’ultima volta, la qualificazione ai Play Off Scudetto. Per riuscirvi senza guardare ai risultati degli altri campi (in corsa per l’ottava posizione attualmente occupata dai laziali ci sono anche Taranto, in ritardo di un punto, Padova e Verona – a due lunghezze) alla squadra di Fabio Soli serve una vittoria con qualsiasi punteggio, eventualmente la decima in un campionato in cui la matematica salvezza è stata raggiunta nello scorso weekend grazie al 3-1 in casa di Ravenna. La stagione dei pontini è stata contraddistinta anche da alcuni acuti importanti, come i successi esterni a Milano e Modena ed il 3-0 interno con Piacenza, e da un rendimento a muro molto regolare; solo l’Itas Trentino ha realizzato più punti in questo fondamentale (228 contro i 225 dei laziali), ma nelle fila della Top Volley ci sono grandi interpreti come l’ex di turno Zingel (3° blocker con 54) e l’opposto Dirlic. Il croato è stato fra le più belle sorprese del campionato dei biancazzurri e, assieme al giovane Rinaldi, è fra i punti di riferimenti principali del gioco impostato da Baranowicz che può contare anche su un giocatore della classe di Maar.

I PRECEDENTI Assieme a Verona, la Top Volley è il sesto Club affrontato da Trentino Volley il maggior numero di volte in match ufficiali, in tutto quarantadue. Solo Civitanova (84), Modena (78), Piacenza (62), Cuneo (47) e Perugia (45) ne possono vantare di più. Il bilancio sorride al Club di via Trener per 34-8, con una striscia di vittorie consecutive ancora aperta in favore di Trento che dura da quattordici incontri. Per trovare un successo pontino bisogna infatti risalire sino al 13 aprile 2014 (1-3 a Trento), in un match valevole per i playoff per il 5° posto. In casa però Latina ha saputo trovare con maggiore frequenza il successo: cinque volte in ventun precedenti. Fra le quindici affermazioni ottenute da Trentino Volley nel Lazio ci sono anche le sette più recenti, l’ultima delle quali per 3-1 il primo novembre 2020 con parziali di 17-25, 20-25, 25-22, 24-26. Nella gara del girone d’andata, giocata lo scorso 19 dicembre alla BLM Group Arena, la squadra di Lorenzetti si impose in tre set (25-15, 25-14, 25-22).

GLI ARBITRI L’incontro sarà arbitrato da Massimo Florian (di Altivole – Treviso, in Serie A dal 2007) ed Armando Simbari (di Milano, in Serie A dal 2007 ed internazionale dal 2016). Per Florian, alla tredicesima direzione stagionale in SuperLega, l’ultimo incrocio con Trentino Volley è riferito al 2 gennaio (successo casalingo al tie break con Perugia), mentre per Simbari, alla sua quindicesima partita stagionale in campionato, il precedente con i gialloblù più recente risale al 30 gennaio (3-1 a Monza).

RADIO, INTERNET E TV La gara sarà raccontata in cronaca diretta da Radio Dolomiti, media partner della Trentino Volley. Le frequenze per ascoltare il network regionale sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile seguire la radiocronaca live anche in streaming.

Confermata pure la diretta in streaming video sulla piattaforma OTT “Volleyball World Tv”; il servizio è a pagamento. Per maggiori informazioni sulla fruizione dello stesso consultare www.welcome.volleyballworld.tv/faq-it.

In televisione una sintesi della gara andrà in onda lunedì 21 marzo alle ore 21.45, su RTTR – media partner di Trentino Volley.

Su internet gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Serie A (www.legavolley.it) e dallo www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi sui Social Network gialloblù (www.trentinovolley.it/facebook, www.trentinovolley.it/instagram e www.trentinovolley.it/twitter).

Nella foto in allegato, scattata da Marco Trabalza, il centrale belga dell’Itas Trentino Wout D’Heer in azione con la sua battuta in salto nella gara del girone d’andata