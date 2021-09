PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 28 SETTEMBRE / NESSUN DECESSO / 25 NUOVI CASI POSITIVI / VACCINAZIONI A QUOTA 738.420 »

Coronavirus, i dati di martedì 28 settembre 2021,Nessun decesso; 25 nuovi casi positivi. Vaccinazioni a quota 738.420.

Nella giornata odierna il bollettino Apss dei casi di Covid-19 fortunatamente non registra casi di decessi dovuti al coronavirus in Trentino. Sono 3 i pazienti in rianimazione, su 24 persone ricoverate in ospedale, due in più, frutto di 3 nuovi ingressi nei reparti ospedalieri a fronte di una dimissione.

Su 395 tamponi molecolari, tutti processati dal laboratorio dell’Azienda sanitaria, sono emersi 5 nuovi casi positivi e confermate 7 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I 3.637 tamponi antigenici effettuati hanno rilevato 20 nuovi casi positivi, la maggior parte con pochi sintomi.

I nuovi guariti sono 51 in più, per un totale da inizio pandemia di 46.617.

Stamane risultavano somministrati 738.420 vaccini, di cui 341.825 seconde dosi.

Dei nuovi positivi, 1 ha tra 3-5 anni, 1 tra 11-13 anni e 1 tra 14-19 anni. Oggi dunque si registrano 3 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare; si sta ricostruendo se questo comporterà il quarantenamento di altre classi (ieri le classi in quarantena erano 2). Tra i nuovi casi nelle fasce di età adulte, 4 hanno tra 60-69 anni, 1 tra 70-79 anni e nessuno ha 80 e più anni.

A cittadini over 80 sono state somministrate 68.329 dosi di vaccino, a cittadini tra i 70-79 anni 91.955 dosi e a cittadini tra i 60-69 anni 110.290 dosi.