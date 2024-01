PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * GIUNTA: “ 11 ASSESSORI (PRESIDENTE INCLUSO) CON I DUE ITALIANI DI FDI E LEGA – UNITI / GENNACCARO SARÀ PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE “

07.42 - mercoledì 17 gennaio 2024

Trovato l’accordo. La coalizione di governo provinciale ha trovato la quadra sulla composizione dei ruoli interni alla maggioranza in consiglio provinciale. I capigruppo dei cinque partiti hanno firmato la lettera con cui hanno comunicato al presidente del consiglio di aver trovato l’accordo per una giunta composta da undici assessori, presidente incluso, con i due italiani di Fratelli d’Italia e Lega – Uniti in giunta. Il rappresentante de La Civica, Angelo Gennaccaro, sarà contemporaneamente assessore regionale, prima vice e poi presidente del consiglio provinciale, come consigliere riceverà una delega speciale per le questioni legate ai due principali comuni, Bolzano e Merano e sarà proposto al consiglio provinciale dalla maggioranza come rappresentante italiano nella commissione dei sei e dei dodici. Tutti e cinque i partiti avranno parità di rappresentanza nel comitato di coalizione che prenderà le decisioni strategiche per la coalizione.

Landesregierung: Einigung erzielt! Die Regierungskoalition hat eine Einigung im Hinblick auf die Zusammensetzung der Landesregierung sowie weiterer Funktionen, die der Mehrheit vorbehalten sind, erzielt. Die Fraktionsvorsitzenden der fünf Parteien haben jenes Schreiben unterzeichnet, mit dem sie den Landtagspräsidenten darüber informieren, dass sie sich auf eine Landesregierung bestehend aus elf Mitgliedern, einschließlich des Landeshauptmannes, geeinigt haben. Die künftige Landesregierung wird sich aus der SVP, den Freiheitlichen, Fratelli d’Italia und Lega-Uniti zusammensetzen. Der Abgeordnete der Civica, Angelo Gennacaro, wird für das Amt des italienischen Landtagsvizepräsidenten bzw. Präsidenten vorgeschlagen, außerdem für jenes des Regionalassessors; zusätzlich soll er zentraler Ansprechpartner für die Städte Meran und Bozen werden. Auch soll er der italienischsprachige Vertreter in der 6er bzw. 12er Kommission werden. Schließlich werden im Koalitionsausschuss alle Parteien paritätisch vertreten sein.