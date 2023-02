RUGGERO POZZER – INTERROGAZIONE * BIODIGESTORE: « L’IMPIANTO DI ROVERETO PER LA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA DIFFERENZIATA È FERMO »

01.48 - giovedì 23 febbraio 2023

Gent.ma Signora Presidente del Consiglio Comunale

Interrogazione a risposta scritta

Biodigestore fermo

Sono informato del fatto che ormai sin dalla fine dello scorso anno, il cosiddetto “biodigestore”, l’impianto che in località Navesel tratta la frazione organica dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata della Città di Rovereto, è fermo.

Tale frazione “umida” viene pertanto trasportata sino all’impianto di Cadino, a 47 Km dalla nostra Città.

Tra i motivi del fermo vi sarebbero le frequenti rotture nel sistema di raccolta, non sufficientemente protetto da frequenti immissioni di materiale non conforme.

In tale rifiuto urbano vi sarebbero presenze di materiali non ammessi che per la loro consistenza provocherebbero rotture nelle coclee e nei sistemi meccanici. Tali materiali verrebbero depositati nel cestello casalingo marrone in maniera irresponsabile e in noncuranza delle norme.

La conseguenza è l’interruzione del servizio anche con la necessità di affrontare ingenti spese di riparazione a carico dell’ente pubblico e inutili e anti ecologici trasporti dei materiali sino a Cadino.

Se la gestione dell’Impianto in questione è provinciale, nondimeno è fondamentale un fattivo e urgente apporto dell’amministrazione roveretana per qualificare la propria tipologia di rifiuto.

Risolvere tale problema è un dovere anche nei confronti di tutti i cittadini che responsabilmente trattano in autonomia la propria frazione organica attraverso il compostaggio domestico (ora poco incentivato), evitando dunque ogni costo a carico della gestione pubblica.

Si interroga l’amministrazione per sapere:

– Se è a conoscenza di tale disfunzione nel sistema di raccolta del rifiuto organico.

– Come intende agire per far riprendere al più presto il servizio, evitando trasferte del rifiuto, costose in termini ambientali ed economici.

– Come intende agire per evitare pro futuro il ripetersi di tali problemi.

– Come intende incentivare il compostaggio domestico in maniera determinante alla sua fattiva diffusione.

*

Ruggero Pozzer

Europa Verde Rovereto