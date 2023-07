DEGASPERI (ONDA) * REPLICA A ROSSATO (FDI) * COALIZIONE CDX: « IN AULA MEGLIO COMPORTARSI DA SOLDATINI UBBIDIENTI, SIA MAI CHE FUGATTI SI RISENTA »

17.22 - venerdì 7 luglio 2023

Non posso che ringraziare FdI per aver confermato di aver sempre sostenuto e votato senza battere ciglio i documenti strategici che da anni prevedono il passante ferroviario in sinistra Adige che poi fingono di contestare in piazza.

La motivazione è semplice: in Aula meglio comportarsi da soldatini disciplinati e ubbidienti. Sia mai che il presidente designato Fugatti si risenta.

Che Parigi valga qualche messa ce lo insegna non la consigliera Rossato ma Enrico di Navarra.

L’importante è che i trentini lo sappiano: a spasso per le strade con i “No Tav”, ma ubbidienti (forse inconsapevoli visto che non si ricordano interventi contrari sui Defp) in Consiglio provinciale a Trento.

Per concludere una nota: FdI governa l’Italia, il governo di FdI ha progettato il passante, assegnato i finanziamenti, appaltato l’opera e consegnato il cantiere. Attendiamo la prossima manifestazione certi che FdI spiegherà le sue ragioni.

Filippo Degasperi

Consiglio Provincia autonoma Trento (Onda)