COMUNE DI AVIO * BILANCIO 2020: PEDRINOLLA, « ABBIAMO VOLUTO PROPORRE UN DOCUMENTO CHE TENESSE CONTO DELLE OPERE GIà PROGRAMMATE E NON ANCORA CONCLUSE »

Il consiglio comunale di Avio ha approvato, nella seduta del 20 gennaio 2020, lo schema di nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022, e il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, comprensivi di Nota integrativa al bilancio 2020-2022 e Piano degli indicatori che chiude a 11.656.517,38 euro.

Consiglio che si è aperto con un minuto di silenzio in ricordo dell’ex Sindaco Sandro Borghetti.

“Si tratta dell’ultimo bilancio della consiliatura Secchi – ha commentato l’assessore al bilancio Livia Pedrinolla – e in questo senso abbiamo voluto proporre un documento pressoché tecnico che inserisse e tenesse conto, evidentemente, delle opere già programmate e non ancora concluse ma non indicasse nuovi importanti investimenti. Questo per un elemento di correttezza che consenta alla nuova amministrazione di programmare secondo il programma politico sottoposto all’elettorato.

Spiace, a fronte di queste considerazioni, ancora una volta il voto negativo delle minoranze, dalle quali non è pervenuto alcun emendamento o ordine del giorno allo stesso. Dimostrando ancora una volta, in questo modo, chiusura totale rispetto alle aperture della maggioranza consiliare e nessuna volontà di dialogo.”.

Tra le opere inserite si evidenziano, tra le più rilevanti, il miglioramento sismico della Scuola elementare di Sabbionara per un importo di euro 838.000,00, del quale è stato rivisto il progetto e rideterminato il costo complessivo dell’opera a fronte della prescrizione dei Bacini Montani relativa alla sistemazione del Rio Sabbionara in prossimità e sotto la scuola.

A questo, seguirà l’efficientamento energetico della scuola elementare Sabbionara per un importo di euro 213.607,71.

Ancora, l’efficientamento energetico della scuola elementare Avio per un importo di euro 269.694,61. Nel corso dell’anno 2019, infatti, si è provveduto alla realizzazione dei lavori del I Lotto (Sostituzione dei serramenti esterni). Nell’estate del 2020 sarà ultimato l’intervento con la sistemazione dell’impianto elettrico e la realizzazione del cappotto.

Adeguamento nuova allocazione tensostruttura per un importo di euro 152.346,38. Sono state affidate le opere da elettricista e da idraulico e termoidraulico e, consequenzialmente, nel mese di febbraio inizieranno i lavori.

Realizzazione di una vasca piccola all’impianto natatorio per un importo di euro 30.948,84; un lavoro già affidato e che sarà completato entro il mese di aprile.

Lavori di messa in sicurezza Via Romana per un importo di euro 33.010,88. È già stato affidato l’incarico per: progettazione definitiva ed esecutiva; geologo. Il progetto definitivo è stato depositato alla fine del mese di dicembre 2019. Nei primi mesi del 2020 si procederà alla richiesta di tutte le autorizzazioni necessarie.

L’allargamento, rettifica e completamento Via Massa per un importo di euro 433.790,94. Qui, siamo in fase di espletamento della gara per l’affido dei lavori.

La realizzazione di una casetta a servizio degli orti e realizzazione servizi igienici nel Parco caduti di Nassiriya per un importo di euro 40.000,00.

Manutenzione straordinaria alla rete idrica per un importo di euro 114.500,00. È stato affidato l’incarico per la progettazione esecutiva degli interventi.

Lavori di rifacimento tratto acquedotto Via Marconi-Viale Degasperi per un importo di euro 271.231,84. Anche in questo caso è in fase di espletamento la gara per l’affido dei lavori.

L’acquisto di nuove telecamere di sicurezza per un importo di euro 20.642,17.

La messa in sicurezza dell’abitato di Sabbionara con realizzazione di marciapiede e rotatoria SP90-Via Morielle per un importo di euro 609.731,32, dove i lavori saranno appaltati nel corso della primavera.

Lavori di realizzazione marciapiedi Via del Lavoro e Frazione Borghetto per un importo di euro 98.280,13. Siamo in fase di espletamento della gara per l’affido dei lavori.

Manutenzione straordinaria ai cimiteri comunali per un importo di euro 74.000,00, con la realizzazione di copertura patio esterno cella mortuaria e parapetti tombe edicole Cimitero della Pieve di Avio e, infine, da ricordare, la realizzazione centralina idroelettrica su scarico centrale Via Venezia per un importo di euro 186.300,00, dove è già stato affidato l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva; per il geologo e per il coordinatore della sicurezza.