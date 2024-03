“ PROGETTO PER ROVERETO” * COMUNALI: SPINELLI, “ LA COALIZIONE DI ESTREMA SINISTRA È UN GRAVE PERICOLO PER LA CITTÀ, NOI UNICA ALTERNATIVA CIVICA E DI BUONSENSO”

15.46 - sabato 30 marzo 2024

“Con l’adesione di Sinistra Italiana e Verdi nella coalizione a sostegno della candidata del Pd Giulia Robol erede di Valduga, sta nascendo a Rovereto una coalizione di estrema sinistra che rischia di paralizzare Rovereto per altri cinque anni, dopo i già evidenti disastri dell’amministrazione uscente. Questa non è una coalizione, è un cartello elettorale di estremisti che mira a isolare ancora di più Rovereto più di quanto non si sia fatto negli ultimi dieci anni, a ritardarne ulteriormente il rilancio e lo sviluppo, a tarparne ancora colpevolmente le ali, a litigare perennemente con l’amministrazione provinciale.

Ma l’estremismo non è l’unico rischio e l’unica certezza: si tratta davvero di una coalizione troppo eterogenea per poter governare, perché per tanti anni i rapporti tra Verdi e Valduga sono stati pessimi, con tante visioni ed orientamenti diversi e liti quotidiane. E per quale motivo adesso fingono di andare d’accordo? Evidentemente solo per il potere. Diventa poi paradossale che i Verdi si aggreghino proprio nel giorno in cui, dopo anni di ritardi, sembra possa partire il progetto del centro sportivo di via lungo Leno, da loro a lungo aspramente osteggiato, con tanto di ricorsi ed esposti alla magistratura.

Di fronte a tanta confusione, “Progetto per Rovereto” rappresenta l’unica alternativa civica e di buon senso per far rinascere la città, per dare a Rovereto, lavorando in piena sintonia con l’amministrazione provinciale, la possibilità di rilanciarsi e di tornare a crescere come merita la sua storia e il suo passato.

Stiamo perciò proseguendo il nostro cammino di costruzione del programma di consiliatura con un candidato sindaco espressione della società civile roveretana con una connotazione fortemente territoriale ed autonomista, perché abbiamo tutti un obiettivo comune: arrestare l’inesorabile declino che ha caratterizzato l’Amministrazione Valduga-Robol ed imprimere una fase di nuovo sviluppo puntando sulla valorizzazione delle tante eccellenze purtroppo in questi dieci anni mai valorizzate.

Dopo il Patt, che si è unito alla lista che fa riferimento all’assessore provinciale Achille Spinelli, con piacere accogliamo la lista ‘Rovereto al Centro’, che fa riferimento a Carlo Plotegher, la quale coerentemente ha scelto di far parte di una coalizione territoriale, civica ed autonomista, disponibile a portare il proprio contributo alla costruzione di un progetto innovativo ed inclusivo di tutte le anime del mondo civico cittadino che condividano la necessità di offrire alla seconda città del Trentino un’alternativa seria all’Amministrazione uscente. A breve verrà ufficializzato il candidato sindaco di ‘Progetto per Rovereto’ sulla base di un programma condiviso e con la massima apertura alla società civile e a chi non si può riconoscere in una coalizione di estrema sinistra che, più che una coalizione, è un pericolo”.

*

Achille Spinelli

per Progetto per Rovereto