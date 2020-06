RETE 4 –  “ DRITTO E ROVESCIO ”: « GIOVEDì 4 GIUGNO PAOLO DEL DEBBIO INTERVISTERà GIORGIA MELONI »

Domani sera, giovedì 4 giugno, in prima serata su Retequattro, al centro del nuovo appuntamento con “Dritto e Rovescio”, Paolo Del Debbio intervista la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sugli argomenti di più stretta attualità politica ed economica, in particolare sulle polemiche scatenatesi in relazione alla manifestazione in piazza del Centrodestra, svoltasi il 2 giugno scorso, contro il Governo Conte.

Nel corso della serata, tra i vari temi affrontati, focus sulla recessione economica e le prospettive per il Paese, tra imprese a rischio fallimento, l’aumento generalizzato dei prezzi dei beni di prima necessità e il piano decennale per salvare l’Italia che il premier Conte starebbe approntando.

Ampio spazio sarà inoltre dedicato al fenomeno dei cosiddetti “nuovi poveri”, che pur essendo tornati al lavoro, non riescono a far fronte alle spese a causa dei mancati guadagni, e al turismo in crisi per via delle restrizioni stabilite.