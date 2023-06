PRO VITA FAMIGLIA * GIORNATA CONTRO DROGA: COGHE, « SERVE UNA STRETTA SU TUTTE LE SOSTANZE DANNOSE, È IN GIOCO LA SALUTE DEI GIOVANI »

07.51 - lunedì 26 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Giornata contro Droga. Pro Vita Famiglia: Serve stretta su tutte le droghe, in gioco salute dei giovani. «Serve una stretta sulla produzione, l’uso e il traffico di tutte le droghe. E’ fondamentale, infatti, proseguire su tutti i livelli, politico, istituzionale, sociale e civile, con il contrasto alle sostanze stupefacenti e contrastare quella dannosa ed effimera cultura, bugiarda, che vuole far credere che esistano veramente droghe “pesanti” e droghe “leggere”, quindi non dannose.

Ce lo ricorda la Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga, che si celebra domani 26 giugno. Ci aspettiamo che la politica e in particolare il Governo prosegua sulla strada tracciata finora di prevenzione e lotta alle droghe. In tal senso, dopo il ritiro dell’emendamento del Governo alla delega fiscale che prevedeva una stretta sulla canapa coltivata da usare per prodotti da fumo o inalazione, auspichiamo che ci sia un ripensamento e siano messe in atto misure ancora più stringenti per bloccare qualsiasi produzione e vendita di sostanze altamente dannose.

La posta in gioco è altissima ed è senza prezzo: è la salute dei nostri giovani». Così Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus.