PRO VITA E FAMIGLIA * SCUOLA: RUIU, « NIENTE MASCHERINE ALL’INTERNO DELLE AULE SOLO SE TUTTI GLI ALUNNI SONO VACCINATI, ASSURDA DECISIONE DEL MINISTRO BIANCHI »

Niente mascherine all’interno delle aule scolastiche, ma solo se tutti gli alunni sono vaccinati. «Inaccettabile l’idea di scuola del Ministro Bianchi. Ha pensato il Ministro a quello che potrebbe subire un ragazzo non vaccinato? Le dichiarazioni rischiano di creare terreno fertile per discriminazioni, odio tra ragazzi e famiglie e soprattutto bullismo», il commento di Maria Rachele Ruiu, membro del direttivo di Pro Vita & Famiglia, alla dichiarazione del Ministro.

«Il Ministro aveva promesso niente discriminazione. Siamo stanchi di una politica fatta sulla pelle dei nostri figli. Sistemi di aerazione e tamponi salivari sono la ricetta semplice per rientrare in classe in presenza in serenità». Ha concluso così il vicepresidente di Pro Vita & Famiglia onlus, Jacopo Coghe.