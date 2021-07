PRO VITA E FAMIGLIA * GIORNATA MONDIALE NONNI E ANZIANI: BRANDI, « IL GOVERNO SI RICORDI DI LORO, FRAGILI E SOLI »

Prima Giornata Mondiale nonni e anziani, PV&F: “Il Governo si ricordi di loro, fragili e soli”. “Oggi è la prima Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani. In tempi di crisi e di restrizioni per la pandemia, molti anziani sono rimasti per diverso tempo da soli a sopperire alle proprie necessità, loro che per i propri nipoti hanno spesso rappresentato un ammortizzatore sociale in assenza di uno Stato, principale responsabile, che aiuti i genitori e i loro figli ad affrontare gli impegni lavorativi e i doveri domestici” ha dichiarato Toni Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia onlus.

“Altresì è risultata indispensabile la solidarietà di questi nonni nel sostegno alle famiglie gravemente impoverite dalla difficoltà dei figli a trovare lavoro, da bassi salari e impegni precari, carenza di servizi, costi sanitari e affitti insostenibili. L’auspicio è che ora il Governo si ricordi di questi anziani e che pensi a ogni iniziativa utile a sostenere queste preziose risorse per la società, risorse che non vogliamo vedersi spegnere in solitudine e per le assenze di chi dovrebbe star loro vicino” ha concluso il vice presidente della onlus Jacopo Coghe.