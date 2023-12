PRO VITA E FAMIGLIA * ATTIVITÀ 2024: PRESIDENTE BRANDI, “ SOSTENETECI, NON SAREMO IN GRADO DI REGGERE A LUNGO CIÒ CHE STIAMO SUBENDO “ (LINK RACCOLTA FONDI)

20.44 - venerdì 15 dicembre 2023

È un periodo di grande incertezza per il futuro di Pro Vita & Famiglia e delle nostre battaglie: ci siamo resi conto che non saremo in grado di sostenere a lungo il peso di ciò che stiamo subendo, senza un cambio di passo.

L’impatto delle nostre campagne in Italia sta crescendo, ma con esso anche le censure, le minacce e la violenza di attacchi politici, mediatici e materiali che subiamo ogni giorno.

Attacchi talmente gravi che dobbiamo continuamente difenderci nei Tribunali, con enorme dispendio di energie fisiche, psicologiche e finanziarie.

Per fare capire il peso che abbiamo sulle spalle e che rischia di schiacciarci (se non corriamo ai ripari) ti cito gli ultimi due casi più gravi.

Con motivazioni allucinanti, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha dato ragione al Comune di Roma che aveva censurato e rimosso le nostre affissioni stradali per difendere il Diritto alla Vita.

Si vedeva solo una bimba stilizzata nel grembo materno, accanto allo slogan “Potere alle donne? Facciamole nascere!” (era l’8 marzo…).

Nessun riferimento all’aborto, ma la Giunta Pd e il TAR del Lazio hanno ritenuto che le presunte intenzioni dei nostri manifesti violassero – non si sa come! – “l’autodeterminazione della donna”. Scandaloso.

Non solo dovremo pagare le spese legali del processo, ma anche accantonare quelle per il costoso ricorso al Consiglio di Stato, perché non ci arrenderemo a questa ingiustizia.

Ma il grosso arriva ora.

Abbiamo appena depositato in Procura la maxi-denuncia contro i responsabili dell’assalto alla sede nazionale di Pro Vita & Famiglia durante il corteo trans-femminista dello scorso 25 novembre: una violenza cieca e fanatica, degna degli anni ‘70.

Oltre 200 manifestanti hanno assaltato la nostra sede, accerchiato e aggredito la Polizia, forzato e imbrattato le serrande con insulti e minacce di morte, sfondato le vetrine e gettato negli uffici un ordigno ripieno di polvere da sparo con la miccia accesa per bruciare, devastare e distruggere tutto. “Non una di meno” ha rivendicato questo assalto e ci hanno promesso “altre sanzioni”!

Ci attende un lungo, delicato e costoso processo per ottenere giustizia, in un clima di odio ideologico, attacchi mediatici e connivenza politica della Sinistra.

Ci salverà la Perseveranza! La Treccani descrive la Perseveranza come la “virtù che impegna l’uomo a lottare per il conseguimento del bene senza soccombere agli ostacoli e senza farsi vincere dalla stanchezza e dallo sconforto”.

Esattamente questo! Io e tutta la squadra di Pro Vita & Famiglia siamo pronti a Perseverare anche nel 2024: ma senza il vostro aiuto non ci riusciremo!

Aiutateci a Perseverare nel mare di cause e azioni legali che dobbiamo affrontare per difenderci da minacce, censure politiche e dal terrorismo trans-femminista.

Grazie alle vostre donazioni mensili ricorrenti potremo pianificare le iniziative future con maggior contezza ed efficacia, sostenere le crescenti spese legali senza sacrificare le campagne pubbliche contro l’indottrinamento gender e per la difesa dei bambini nel grembo materno. Potremo allora affrontare con serenità un 2024 pieno di sfide, insidie e pericoli.

Solo un più alto numero di donazioni mensili ricorrenti ci aiuterà ad affrontare le battaglie del 2024 con la stabilità economica necessaria a fare, dell’anno che verrà, un anno di Vittorie.

Tutto questo potenziale, però, è appeso a un filo sottilissimo. Tutto questo sforzo ha un costo enorme e sempre crescente: poiché cresce l’impatto delle nostre campagne, crescono gli attacchi che subiamo e crescono le spese per farvi fronte.

Pianificare e organizzare campagne pubbliche locali e nazionali, di forte impatto politico e mediatico, in difesa della Vita, della Famiglia e della Libertà Educativa dei genitori: il cuore irrinunciabile della nostra missione;

Intentare cause e sostenere i costi dei processi necessari a difenderci dalla censura dei Comuni di sinistra e dai sempre più frequenti assalti vandalici e terroristici alla nostra sede nazionale da parte dei collettivi femministi e arcobaleno;

Investire sul potenziamento delle tecnologie necessarie a lanciare le nostre campagne, come il sistema per l’invio di e-mail, l’elaborazione dei dati, la protezione informatica del nostro sito contro gli hacker e la creazione di contenuti da rendere virali online.

A volte penso che chi ci odia ci costringe a passare tutto questo tempo in Tribunale proprio per impedirci di dedicarci pienamente alla difesa della Vita, della Famiglia e della Libertà Educativa.

È un diabolico diversivo, e sta funzionando maledettamente bene.

Per questo dobbiamo rafforzarci con più donazioni mensili ricorrenti: per evitare che il costo delle battaglie legali necessarie per contrastare le censure politiche e gli attacchi che subiamo, tolgano fondi a tutte le altre campagne per informare i cittadini, incidere sulla politica e cambiare il clima culturale in Italia.

Forza, coraggio e… Perseveranza!!!

Antonio Brandi

Presidente Pro Vita & Famiglia

P.S. Abbiamo i giorni contati per appellarci al Consiglio di Stato contro l’allucinante sentenza del Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio sulla censura dei nostri manifesti Pro-Vita, mentre devo ancora saldare le fatture per i costi della denuncia contro l’assalto trans-femminista e delle riparazioni della nostra sede devastata… se potessi attivare la tua donazione mensile ricorrente oggi stesso, questo mi aiuterebbe a capire subito se nel 2024 saremo in grado o no di sopravvivere a tutti questi processi…

