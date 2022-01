PRESIDENZA CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * MINACCE A FUGATTI: KASWALDER, « SONO CERTO CHE IL PRESIDENTE NON SI FARÀ IMPRESSIONARE E CONTINUERÀ LA SUA OPERA DI GOVERNO »

12:12 - 11/01/2022

Il presidente del Consiglio provinciale, Walter Kaswalder, desidera esprimere immediatamente la propria totale solidarietà e vicinanza al presidente della Provincia Autonoma, destinatario oggi di un inqualificabile gesto intimidatorio.

È chiaro che basta un facinoroso per creare clamore, ma è necessario non sottovalutare mai fatti come questo. Sono certo che Maurizio Fugatti – già costretto alla scorta armata per altre minacce senza senso – non si farà impressionare e continuerà la sua faticosa opera di governo del Trentino.