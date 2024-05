CONSIGLIO REGIONALE TN-AA * CHICO FORTI: PRESIDENTE PACCHER, «SIAMO CONTENTI DEL SUO RIENTRO IN ITALIA, HA MANTENUTO DIGNITÀ E SPERANZA»

10.29 - sabato 18 maggio 2024

Il presidente del Consiglio Regionale esprime soddisfazione per la notizia del rientro in Italia del trentino Chico Forti: “Siamo davvero contenti della conferma che Forti stia arrivando in Italia dove potrà scontare la propria pena a Verona dopo lunghissimi anni di detenzione, 24, negli Stati Uniti. Al di là della sua vicenda giudiziaria, sui cui non entriamo, c’è quella umana di una persona che ha mantenuto dignità e speranza, oltre ad un grande amore per il proprio Trentino. Tutti aspetti che ho potuto verificare di persona nell’estate del 2022, quando mi sono recato a trovare Chico in cella a Miami”.