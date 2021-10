PENSPLAN * PENSIONE COMPLEMENTARE: « LA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE SOSTIENE GLI ADERENTI AI FONDI, SCADENZA INOLTRO RICHIESTE DI SOSTEGNO IL 31 OTTOBRE »

La Regione sostiene gli aderenti ai fondi pensione nella costituzione di una pensione complementare. Scadenza per l’inoltro delle richieste di sostegno il 31 ottobre.

Il 31 ottobre scade in Provincia di Bolzano il termine per la presentazione delle domande di sostegno per la copertura previdenziale dei periodi dedicati alla cura dei figli e all’assistenza dei familiari non autosufficienti.

In Provincia di Trento il termine del 31 ottobre è per l’inoltro della richiesta di contributo per la costituzione di una pensione complementare per coltivatori diretti, mezzadri, coloni e loro familiari coadiuvanti.

Con la stessa Legge Regionale 3/97 che ha istituito il Progetto Pensplan, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ha dettato anche precise misure di intervento e servizi a supporto della popolazione nella costituzione di una pensione complementare, e in particolare: interventi a sostegno dei versamenti contributivi a soggetti in situazioni di difficoltà, contributo per servizi amministrativi e contabili in favore di aderenti a fondi pensione non convenzionati con Pensplan e supporto legale gratuito in caso di omissioni contributive da parte del datore di lavoro.

Accanto a queste misure gestite direttamente da Pensplan sono previste altre forme di contributi delegate alle due Agenzie provinciali ASSE di Bolzano e APAPI di Trento.

In particolare il 31 ottobre scade in Provincia di Bolzano il termine per l’inoltro delle richieste di copertura previdenziale per i periodi dedicati alla cura e all’educazione dei propri figli fino al terzo anno di vita o entro tre anni dalla data di adozione e all’assistenza domiciliare di familiari non autosufficienti (2°, 3° o 4° livello assistenziale). Sono beneficiari di questi interventi coloro che effettuano versamenti volontari (versamenti obbligatori nel caso di lavoratori autonomi o liberi professionisti) o sono iscritti a una forma di previdenza complementare. Il contributo spetta anche nel caso di svolgimento dell’attività lavorativa a tempo parziale (con orario di lavoro fino al 70% di quello previsto per il tempo pieno).

La domanda può essere presentata esclusivamente in via telematica tramite i Patronati convenzionati con l’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico (ASSE).

In Provincia di Trento scade nella stessa data il termine per l’inoltro della richiesta di contributo per la costituzione di una pensione complementare dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e dei loro familiari coadiuvanti. È una prestazione integrativa dei versamenti effettuati in un fondo pensione complementare. La prestazione è pari a 500 € all’anno e spetta per un massimo di dieci anni.

La domanda può essere presentata a qualsiasi ente di patronato presente sul territorio oppure all’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa – APAPI.

Pensplan nuovamente in fiera per informare sulla previdenza complementare.

In occasione della Fiera edilizia a Bolzano e la Fiera Mondo Donna Autunno a Trento Pensplan Centrum informa sulla previdenza complementare. Focus: il Risparmio Casa e un’adeguata copertura previdenziale per tutte le donne lavoratrici e non.

Il 23 e 24 ottobre Pensplan Centrum sarà presente con uno stand alla Fiera Edilizia abitativa presso la Casa della Cultura a Bolzano per dare tutte le informazioni sul risparmio previdenziale e sul modello Risparmio Casa” (Bausparen), grazie al quale la Provincia di Bolzano offre una straordinaria opportunità di finanziare la costruzione, l’acquisto o il recupero della propria prima casa di abitazione. Chi è iscritto alla previdenza complementare e risulta in possesso dei requisiti, può accedere a un mutuo agevolato tramite una banca convenzionata al tasso fisso dell’1%.

L’importo del Mutuo Risparmio Casa può arrivare fino al doppio o il triplo (in caso di dipendenti pubblici iscritti al fondo pensione di categoria) del capitale accumulato nel fondo pensione (massimo 200.000 euro per persone singole e massimo 300.000 euro per coniugati o coppie di fatto).

La previdenza (complementare) è sempre più una necessità, anche e soprattutto per le donne. La retribuzione spesso inadeguata, la riduzione dei versamenti previdenziali per i periodi di maternità e di cura dei familiari, il lavoro part-time rendono sempre più urgente costruire oggi una pensione complementare a integrazione di quella garantita dal sistema pensionistico obbligatorio, per garantirsi un futuro sereno. Il 29, 30 e 31 ottobre dalle 9:30 alle 18:30 Pensplan Centrum sarà presente con uno stand alla Fiera Mondo Donna presso Trento Expo. Tutte le interessate (e gli interessati!) potranno richiedere agli esperti di Pensplan tutte le informazioni utili in materia di previdenza complementare.