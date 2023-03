CIA (FDI) * MATERNITÀ: « PROPOSTA ALLA CAMERA DEPUTATI CONTRO L’UTERO IN AFFITTO, SÌ ALLA DIFESA DELLA DONNA »

07.46 - martedì 21 marzo 2023

Gentile direttore Franceschi,

esprimo apprezzamento per la richiesta del gruppo di Fratelli D’Italia alla Camera di calendarizzare con urgenza la proposta contro l’utero in affitto, al fine di difendere la dignità ed il valore della donna. Una pratica aberrante, quella dell’utero in affitto, nel quale, la donna, quasi sempre in condizione di povertà e difficoltà economica, è declassata a incubatrice e, il bambino concepito, è mercificato alla stregua di un qualunque prodotto commerciale corredato di catalogo, per tutti i gusti. È una forma spietata di sfruttamento, nel quale il desiderio si sostituisce al diritto, si sdogana il mercato delle donne e si promuove una società dove contano i soldi e il profitto.

*

Claudio Cia

Capogruppo di FDI in Consiglio nella Provincia autonoma di Trento e Consigliere Regionale del Trentino-Alto Adige.