CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA – TRENTO * GREEN PASS – SERVIZI AGLI SPETTATORI: « DAL 16/10 LA RIDUZIONE DEL PERSONALE HA AVUTO RIPERCUSSIONI SULL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DELLA BIGLIETTERIA »

Il Centro Servizi Culturali S. Chiara comunica che l’avvio della campagna abbonamenti per la Stagione di prosa 2021/22 da sabato 16 ottobre, in concomitanza con l’introduzione dell’obbligo di certificazione verde per il personale, ha purtroppo risentito di alcuni disservizi.

Nello scusarsi con il proprio pubblico, segnala come la riduzione di personale, conseguente all’obbligo di esibizione del certificato verde, abbia avuto ripercussioni sull’organizzazione del lavoro della biglietteria e del punto informativo che potranno protrarsi anche nei prossimi giorni.

Auspicando comprensione, l’ente garantisce in ogni caso le attività di vendita.